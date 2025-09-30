客家建築活教科書傅明光逝 李遠代頒總統褒揚令
重要文化資產保存技術「土水修造技術（瓦作）」保存者傅明光於9月16日辭世，享壽86歲。文化部長李遠今天代表頒贈總統褒揚令，由傅明光兒子傅宏智代表受贈。
李遠表示，傅明光對於古蹟、歷史建築等土水修造技術保存具有重要貢獻，備受各界崇敬，長年致力於投入傳承及推廣工作，精神令人感佩，其辭世留給世人無限感念。
李遠對於傅明光辭世感到相當不捨，他表示，文化部除了將持續完成傅明光技法的教學工具書與紀錄片出版，也全力支持傅明光所提成立「全國傳統匠師產業工會」，以保障所有傳統匠師的心願。產業工會已訂於11月2日在文化部文化資產園區舉行成立大會，繼續傳承傅明光對於文化資產保存維護的精神。
根據文化部發布的新聞稿，傅明光1940年生，新竹人，16歲拜師學藝，20歲正式出師，執業超過一甲子，他堅持遵照傳統工法，完整保留客家建築的傳統風格，曾參與新埔劉家祠、北埔金廣福公館、北埔姜氏家廟、橫山大山背樂善堂、北埔慈天宮等古蹟、歷史建築修復工程，被譽為「客家傳統建築活的教科書」。
傅明光技藝精湛，2016年經文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術（瓦作）」保存者。2022年再獲客委會「客家事務專業獎章一等獎章」殊榮，2025年更獲頒第44屆「行政院文化獎」。
