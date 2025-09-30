快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

客家建築活教科書傅明光逝 李遠代頒總統褒揚令

中央社／ 台北30日電

重要文化資產保存技術「土水修造技術（瓦作）」保存者傅明光於9月16日辭世，享壽86歲。文化部李遠今天代表頒贈總統褒揚令，由傅明光兒子傅宏智代表受贈。

李遠表示，傅明光對於古蹟、歷史建築等土水修造技術保存具有重要貢獻，備受各界崇敬，長年致力於投入傳承及推廣工作，精神令人感佩，其辭世留給世人無限感念。

李遠對於傅明光辭世感到相當不捨，他表示，文化部除了將持續完成傅明光技法的教學工具書與紀錄片出版，也全力支持傅明光所提成立「全國傳統匠師產業工會」，以保障所有傳統匠師的心願。產業工會已訂於11月2日在文化部文化資產園區舉行成立大會，繼續傳承傅明光對於文化資產保存維護的精神。

根據文化部發布的新聞稿，傅明光1940年生，新竹人，16歲拜師學藝，20歲正式出師，執業超過一甲子，他堅持遵照傳統工法，完整保留客家建築的傳統風格，曾參與新埔劉家祠、北埔金廣福公館、北埔姜氏家廟、橫山大山背樂善堂、北埔慈天宮等古蹟、歷史建築修復工程，被譽為「客家傳統建築活的教科書」。

傅明光技藝精湛，2016年經文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術（瓦作）」保存者。2022年再獲客委會「客家事務專業獎章一等獎章」殊榮，2025年更獲頒第44屆「行政院文化獎」。

文化資產 歷史建築 文化部 李遠

延伸閱讀

「鬼地方」掀台書韓流！金泰成獲文化獎章 李遠：台灣文學走進全世界

2025人權影展中正紀念堂開幕 文化部長李遠：意義非凡

在米蘭昆德拉精神故居簽台捷駐村計畫 李遠：多希望是第一個駐村的人

李遠訪捷克曝當文化部長學會2事 被問「故宮文物不屬於台灣」他這麼回

相關新聞

美媒報導習將促美表態反台獨 美國務院：對台立場不變

「華爾街日報」日前報導，習近平不再滿足於拜登政府時期「美國不支持台獨」的立場，計畫在美國總統川普對與中國達成經濟協議展現興趣之際，要求川普正式表態「反對台獨」。美國國務院回應稱，美國對台灣的立場沒有改變，仍堅持一中政策，其依據是台灣關係法、美中三個聯合公報，以及對台六項保證。

美與台爭矽盾 圖解全球先進製程最大產地、半導體營收三級跳

美國商務部長盧特尼克正與台灣洽商新的貿易協議，計畫將美國晶片製程比率從2％提升至40%，拋出「美版矽盾」震撼彈 ，立旨是...

歷史上的今天／1956年北市館前路大火 水肥車支援灌救

1956年9月30日，台北市館前路、許昌街、南陽街與中正路之間方形區塊內的違章建築，下午突然發生大火，一時煙霧迷漫，再加上東北風吹拂，百餘間簡陋低矮且都是木造的房子，難以抵禦風火，相繼被焚，形成一片火海，警察局消防隊於3時左右獲報，立刻派消防車灌救，一面急電該隊所屬各分隊，及台北市義勇消防隊調動大批消防車支援。

台南1美食征服外國人的胃！AIT高雄分處長一吃上癮：全世界找不到

台灣的美食魅力無遠弗屆，不僅在地人百吃不膩，就連外國人也難以抗拒。美國在台協會（AIT）高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）近日就在官方臉書粉專「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」上公開分享他的「台南必吃清單」，直言每次造訪台南，品嘗溫體牛肉火鍋早已成為固定行程，讓他大讚「全世界只有台南吃得到，真的一吃就上癮！」貼文一出，立即掀起熱烈迴響，不僅獲得上萬網友按讚，也引來大量留言討論，盛讚他「非常懂吃」。

青年結合走讀、料理活動 關懷認識移工新住民

青年團隊透過社區參與行動計畫，結合田野觀察、走讀活動、製作家鄉菜等方式，促進社區對新住民、移工的認識，並展現對多元文化的...

10月新制懶人包》電價調漲、流感疫苗開打 公務員增身心調適假

九月已到尾聲，多項新制將在十月上路，包括民生電價每度調整0.1元，700度以下家庭用電，月增電費最多70元；秋冬公費流感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。