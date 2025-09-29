台南1美食征服外國人的胃！AIT高雄分處長一吃上癮：全世界找不到

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國在台協會（AIT）高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）分享自己愛上台南的溫體牛料理，獲得不少網友稱讚「懂吃」。 圖擷自美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung
台灣的美食魅力無遠弗屆，不僅在地人百吃不膩，就連外國人也難以抗拒。美國在台協會AIT）高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）近日就在官方臉書粉專「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」上公開分享他的「台南必吃清單」，直言每次造訪台南，品嚐溫體牛肉火鍋早已成為固定行程，讓他大讚「全世界只有台南吃得到，真的一吃就上癮！」貼文一出，立即掀起熱烈迴響，不僅獲得上萬網友按讚，也引來大量留言討論，盛讚他「非常懂吃」。

張子霖在貼文中寫道，現切的溫體牛肉片，只要下鍋涮個幾秒鐘，就能嚐到極致嫩滑的口感，幾乎入口即化。他感嘆這是其他國家難以複製的在地限定美味，直呼自己「每次來台南都要吃上一鍋」，甚至忍不住向台南喊話：「我很快就會再回來報到！」足見這道料理的魅力深深擄獲他的味蕾。

網友看到貼文後紛紛留言大讚，「比台灣人更知道吃，真‧老饕」、「內行的美食家」、「處長『巷仔內』的喔」、「有夠內行」、「分處長懂吃」、「很道地唷」、「內行人的選擇，讚讚」、「比很多台灣人還懂吃好料啊」、「這是行家專屬行程」。

還有人表示，「吃過真的會想念」、「吃台灣美食身材要稍微控制一下，要不然會一下子就失控，體重往上飆升」、「處長，您忘記打卡了，這樣不知道要去吃哪一家」、「入鄉隨俗，讚」、「處長幫忙多多推廣台灣美食給美國的朋友」。有在地人分享「靈魂吃法」，只要點一碗白飯，澆上牛肉湯汁，搭配帶甜味的肉燥飯，堪稱絕配。

張子霖精通中文與日語，赴任以來不僅展現親民的一面，也常透過社群媒體分享台灣文化與生活點滴。這次公開的台南美食告白，更讓他贏得「最懂吃的處長」美譽，讓許多網友笑稱：「外交也要靠美食交流，處長的肚子已經和台灣人連在一起了！」

AIT 美國在台協會 美食

