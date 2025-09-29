快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

青年結合走讀、料理活動 關懷認識移工新住民

中央社／ 台北29日電
「Di Rumah琉媽抵家」團隊舉辦分享餐桌，邀請新住民用家鄉菜分享自己的故事，透過共餐分享彼此的生活與生命歷程，促進社區對新住民的認識與包容。（青年署提供） 中央社
「Di Rumah琉媽抵家」團隊舉辦分享餐桌，邀請新住民用家鄉菜分享自己的故事，透過共餐分享彼此的生活與生命歷程，促進社區對新住民的認識與包容。（青年署提供） 中央社

青年團隊透過社區參與行動計畫，結合田野觀察、走讀活動、製作家鄉菜等方式，促進社區對新住民移工的認識，並展現對多元文化的關懷。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年覺察在地議題，發揮創意與專長，青年署透過「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，鼓勵18至35歲青年組成團隊提出方案，並提供行動金、業師輔導諮詢等協助，青年關注議題除了社區營造、文化記憶等，也有不少團隊關注台灣土地上的新住民。

「舊城有點編」團隊的成員方禹，從移工在台中舊城的生活為切入點，與「壹零玖伍移民工文化協會」合作，透過田野觀察、線上專欄、走讀活動等，邀請移工分享自己在舊城的生活與未來想像，並匯集成「你的、移工們的台中舊城形狀」行動策展，讓更多人理解這群城市新住民的日常，同時也標記移工參與台灣城市變遷的證明。

「Di Rumah（印尼語：在家裡）琉媽抵家」團隊成員陳宜均的媽媽為印尼籍，當時隻身一人來到屏東小琉球，陳宜均想將母親如何融入社會與家庭的經歷分享給更多人，並了解同樣離鄉背井來到小琉球的新住民女性有何故事和曾經歷的困境。

陳宜均因此從母親的餐桌記憶出發，邀請在地新住民與青年參與，讓想念的家鄉味融合當地食材，做出母國料理或文化融合的創意料理，並訪談與記錄他們的人生故事，透過共餐分享彼此的生活與生命歷程，促進社區對於新住民的認識與包容。

青年署提到，「Changemaker計畫」搭建青年與地方溝通的橋梁，協助青年投入地方公共參與，今年共核定50組行動團隊，涵蓋各地多元議題與族群文化，希望透過推動青年在地行動，回應地方需求，展現世代對文化傳承與社會創新的承擔。

新住民 移工

延伸閱讀

移工轉任中階技術人力解人力荒？ 廠商：5、6萬薪資不如請本地人

移工消費商機破千億 全盈+PAY 搶進移工電支藍海

新北新住民輔導班結業 奈及利亞學員把台灣當第二個家

高雄5處新住民服務中心爆「社工配置失衡」 偏鄉據點少

相關新聞

青年結合走讀、料理活動 關懷認識移工新住民

青年團隊透過社區參與行動計畫，結合田野觀察、走讀活動、製作家鄉菜等方式，促進社區對新住民、移工的認識，並展現對多元文化的...

歷史上的今天／1958年八二三砲戰後 蔣中正舉行記者會

1958年9月29日，總統蔣中正上午11時30分在總統府舉行記者招待會，共有中外記者83人到場，在歷時1小時35分記者會中，蔣中正表示，如果共匪擴大戰爭，保證在戰事發生後3個月內，大陸人民必然奮起反抗共匪暴政。 該年8月23日共匪對金門群島實施砲擊，也就是現在所稱的「八二三砲戰」，又稱第二次台灣海峽危機，蔣中正親自對外說明政府的應對措施。

10月新制懶人包》電價調漲、流感疫苗開打 公務員增身心調適假

九月已到尾聲，多項新制將在十月上路，包括民生電價每度調整0.1元，700度以下家庭用電，月增電費最多70元；秋冬公費流感...

聯合報一周大事9/21~9/27

國內

喵喵來訪！2025新北眷村文化節9/27-10/31於空軍三重一村盛大登場！

「2025新北市眷村文化節」今（27）日於空軍三重一村盛大揭幕，今年以「喵訪眷村」為主題，攜手插畫IP「阿喵菜市場」打造期間限定角色「小村喵」，帶領民眾拍復古寫真、體驗闖關遊戲，重返眷村日常。現場並規

臺大進修推廣學院秋季班課程招生中 ー企業菁英必修，人文思辨同步展開

隨著科技與世代快速更迭，企業經營與人生思辨正面臨前所未有的挑戰。國立臺灣大學進修推廣學院持續關注社會需求與趨勢，今年秋季隆重推出三門特色課程，涵蓋跨世代領導、企業稅務規劃、人文歷史反思等領域，協助學員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。