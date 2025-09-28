蔣渭水台客語漢詩吟唱賽 大專生吟唱意難忘奪冠

蔣渭水台語、客語青年漢詩吟唱賽決賽今天舉行，大專組由國立台灣戲曲學院的吳冠廷脫穎而出，他吟唱「意難忘」獲得熱烈掌聲，高中組則由屏東縣私立屏榮高中學生鄭光宏得冠。

今天競賽由鎮西國小校長陳嘉銘開場主持，台北市信民協會理事長黃清龍致詞表示，自2021年起已連續第5年舉辦「蔣渭水台語．客語青年漢詩吟唱賽」。2022年增設客語組別，並納入台灣本土詩人作品作為比賽曲目；2024年進一步擴大至大專學生參賽，展現年輕世代對本土文化的熱情與投入。

今年台語、客語漢詩吟唱賽為更貼近年輕世代，特別新增創意演出，由去年第1名、來自國立台灣大學的學生盧彥瑋以Rap重新詮釋台灣詩人蔡惠如的「意難忘」，還有來自政治大學的學生張凱鈞、侯柏謙，也以爵士風格詮釋蘇軾經典名作「水調歌頭」。

2025蔣渭水台語、客語青年漢詩吟唱賽吸引100多名來自全國一般高中職、藝術學校、啟明學校及大專院校學生報名參賽，今年更有前幾屆參賽經驗豐富的姊姊帶著弟弟分別挑戰高中組與大專組，並憑藉優異表現雙雙晉級決賽。

最終進入決賽的同學共有20名。像是大專組冠軍吳冠廷演唱「意難忘」，現場更獲得熱烈掌聲，評審團認為他吟唱抑揚頓挫，非常感人，他與高中組冠軍鄭光宏都各自獲新台幣8萬元和1座獎盃。