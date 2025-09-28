快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

蔣渭水台客語漢詩吟唱賽 大專生吟唱意難忘奪冠

中央社／ 台北28日電

蔣渭水台語客語青年漢詩吟唱賽決賽今天舉行，大專組由國立台灣戲曲學院的吳冠廷脫穎而出，他吟唱「意難忘」獲得熱烈掌聲，高中組則由屏東縣私立屏榮高中學生鄭光宏得冠。

今天競賽由鎮西國小校長陳嘉銘開場主持，台北市信民協會理事長黃清龍致詞表示，自2021年起已連續第5年舉辦「蔣渭水台語．客語青年漢詩吟唱賽」。2022年增設客語組別，並納入台灣本土詩人作品作為比賽曲目；2024年進一步擴大至大專學生參賽，展現年輕世代對本土文化的熱情與投入。

今年台語、客語漢詩吟唱賽為更貼近年輕世代，特別新增創意演出，由去年第1名、來自國立台灣大學的學生盧彥瑋以Rap重新詮釋台灣詩人蔡惠如的「意難忘」，還有來自政治大學的學生張凱鈞、侯柏謙，也以爵士風格詮釋蘇軾經典名作「水調歌頭」。

2025蔣渭水台語、客語青年漢詩吟唱賽吸引100多名來自全國一般高中職、藝術學校、啟明學校及大專院校學生報名參賽，今年更有前幾屆參賽經驗豐富的姊姊帶著弟弟分別挑戰高中組與大專組，並憑藉優異表現雙雙晉級決賽。

最終進入決賽的同學共有20名。像是大專組冠軍吳冠廷演唱「意難忘」，現場更獲得熱烈掌聲，評審團認為他吟唱抑揚頓挫，非常感人，他與高中組冠軍鄭光宏都各自獲新台幣8萬元和1座獎盃。

客語 台語 蔣渭水

延伸閱讀

「金曲歌王」許富凱淚喊：花蓮需要大家！台、客語、原民歌手嗨翻舞台

古秀妃出席苗栗活動 籲全國客家鄉親挺花蓮

獲抗癌圓夢助學金 謝孟均：痛苦也要懷抱希望

讓學生自然說客語 花蓮鳳仁國小轉型客家實驗學校

相關新聞

10月新制懶人包》電價調漲、流感疫苗開打 公務員增身心調適假

九月已到尾聲，多項新制將在十月上路，包括民生電價每度調整0.1元，700度以下家庭用電，月增電費最多70元；秋冬公費流感...

從綠意中開啟第二人生 櫃姐照顧失智父成為「守植人」

「綠意中找到生活的呼吸！」54歲戴麗雲在繁忙百貨業工作逾20年。5年多前，她發現80多歲父親失智前兆，又遇到疫情爆發，讓她決定退休就近照顧老父，剛好發現住家附近農會辦事處有閒置空間，承租後開啟第二人生，投入鹿角蕨上板、植物手作，打造植物所成為「守植人」，從栽種中感受自然的溫柔。

歷史上的今天／1955年慶孔子誕辰 全國各機關學校放假

1955年9月28日是至聖先師孔子誕生2506周年，全國各機關學校循例放假一天以示慶祝，中樞及省垣各界並分別舉行隆重之紀念儀式。 中樞紀念孔誕大典，上午11時在總統府大禮堂舉行，總統蔣中正躬親主持，中樞文武官員及地方政府首長約3百餘人參加。總統領導行禮後，即由考試院副院長王雲五講述孔子與教育，歷約半小時，至11時35分禮成，王雲五演講時表示，孔子是教育界的大人物；他是政治家、著述家、哲學家和教育家，而且在任何一方面影響於後世很大。一般人稱他為萬世師表，的確，他所倡的學說，不僅適合於2500年前，即在今日與長久的將來也同樣的適用。

聯合報一周大事9/21~9/27

國內

喵喵來訪！2025新北眷村文化節9/27-10/31於空軍三重一村盛大登場！

「2025新北市眷村文化節」今（27）日於空軍三重一村盛大揭幕，今年以「喵訪眷村」為主題，攜手插畫IP「阿喵菜市場」打造期間限定角色「小村喵」，帶領民眾拍復古寫真、體驗闖關遊戲，重返眷村日常。現場並規

【即時短評】國寶外交的藝術 翠玉白菜和酸白菜的同與不同

國寶「翠玉白菜」正在捷克國家博物館展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、第一次赴歐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。