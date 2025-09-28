10月新制懶人包》電價調漲、流感疫苗開打 公務員增身心調適假

九月已到尾聲，多項新制將在十月上路，包括民生電價每度調整0.1元，700度以下家庭用電，月增電費最多70元；秋冬公費流感疫苗將分2階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同；10月起，公務員新增3天身心調適假，得以時計，併入事假計算，且不用檢附證明文件，機關不得拒絕。

民生相關部分，電價費率審議會決議10月起電價平均調幅0.71%。產業電價凍漲，民生電價包括住宅與小商家微調各級距單價，反映成本，影響逾1400萬戶，整體平均調幅0.71%；住宅700度以下每度調整0.1元，月增電費約33元至70元，701至1000度每度調漲0.2元，1001度以上每度調漲0.4元。

小商家700度以下每度調漲0.1元（330度以下漲4%、331到700度漲3%）、701度以上不調整，小商店平均小漲0.96%，每度由4.03升至4.07元。

攸關普發現金的韌性特別預算，目前仍待立法院審議；一旦預算通過並經總統公布，行政院須在1個月內啟動發放作業，並於7個月內完成整體發放。相關部會原先評估最快10月下旬能領取，考量立法院審議期程，可能11月上旬才拿得到。

此外，10月起公費流感疫苗與新冠疫苗同步開打，中央建議眾可「左流右新」一次接種兩種疫苗。首波為65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第二階段為50至64歲無高風險慢性病成人。

健保署也宣布，10月1日起新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大將納健保，包括濾泡性淋巴瘤（FL）、慢性淋巴性白血病（CLL）、被套細胞淋巴瘤（MCL）三大適應症，粗估逾1100名病友受惠。

公務員福利部分，考試院日前審議通過公務人員請假規則，增訂每年3天身心調適假併事假計算，且不須檢附證明文件，機關不得拒絕、也不得為不利處分，10月10日上路。

此外，考量年資短者也有休息需要，因此增訂公務員任職當年度休假日數少於3天者，給予最低3天休假，調任、轉任者當年依在職月數給假，育兒留停回任後假期可續計，明年元旦起施行。

交通方面，114年營業用車輛下期使用牌照稅10月1日開徵，納稅人可利用多元化繳稅管道，包括登入「地方稅網路申報作業入口網」線上查繳稅款，或持繳款書至代收稅款金融機構以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者，可透過便利商店、自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活儲帳戶及電子支付帳戶等方式繳稅。