堰塞湖洪災釀17死、7失聯93傷 蓄水量600萬噸…溢流口持續沖刷中

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災至今已第6天，中央災害應變中心統計截至今早8時堰塞湖潰流已造成17死、7失聯及93人受傷。今早經無人機空拍初判，壩頂高度下切118公尺深降至82公尺，蓄水量600萬噸，但湖水從溢流口持續沖刷，仍維持紅色警戒。

中央災害應變中心今天上午舉行第18次工作會報，馬太鞍溪堰塞湖洪災清理人力目前已已投入2319人次、清潔車輛353車次。清除淤泥計1萬267公噸，清除廢棄物1994公噸。清理出來的淤泥因花蓮縣政府設置的第一處淤泥暫置場已不敷使用，已協調台糖公司提供第二處暫置場，並於9月27日開始整地。

中央災害應變中心指出，今天搜索救援規劃分為「區域搜索」和「馬鞍溪河段搜索」。河段搜索從正旺砂石場到花蓮溪出海口分為五區，配合10部空拍機，由新竹縣特搜隊、消防署特搜隊、台中市特搜隊、新竹市、台南市特搜隊、嘉義市特搜隊及陸軍特戰營等隊伍沿河岸逐步搜索。收容安置現況截至今早8時共開設3處收容處所，收容人數558人，另外馬太鞍教會、太巴塱教會、阿陶莫文健站等收容地點總計收容428人。

災情部分市話共中斷1431戶、待修復86戶，基地台受損39座、待修復20座。另外公路交通目前災阻2處。替代道路改由台11線轉台11甲線或台30線接台9線。台9線馬太鞍溪橋沖毀復建短期將興建涵管便道，目標今年10月15日完成。中期則設置鋼便橋，目標明年1月底完成。單向橋梁重建預計115年底通車，全部橋梁116年通車。

