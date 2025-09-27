聽新聞
聯合報一周大事9/21~9/27

聯合報／ 本報訊
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日因颱風豪雨滿水溢流，沖斷馬太鞍溪橋，重創下游光復鄉。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日因颱風豪雨滿水溢流，沖斷馬太鞍溪橋，重創下游光復鄉。圖／聯合報系資料照片

國內

23日：花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖因颱風豪雨滿水溢流，沖斷馬太鞍溪橋，重創下游光復鄉，造成多人死傷失聯。

25日：內政部表示，將推動虛坪改革修法，增列電梯為免計容積項目、限制管委會使用空間等，評估公設比至少可下降百分之五。

26日：勞動部召開年度最低工資審議會，拍板明年最低工資月薪調漲為二萬九五○○元，時薪調漲為一九六元。

國外

21日：英國、澳洲、加拿大及葡萄牙正式承認巴勒斯坦國，藉此表達對以色列占領部分加薩走廊與約旦河西岸地區的不滿。

23日：美國總統川普在紐約舉行的聯合國大會總辯論發表演說，批評聯合國只會空談，也斥責歐洲未能協助讓俄烏停戰。

25日：美國總統川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布，十月起針對未在美國設廠業者生產的原廠藥品，開徵百分之百關稅

歷史上的今天／1955年慶孔子誕辰 全國各機關學校放假

1955年9月28日是至聖先師孔子誕生2506周年，全國各機關學校循例放假一天以示慶祝，中樞及省垣各界並分別舉行隆重之紀念儀式。 中樞紀念孔誕大典，上午11時在總統府大禮堂舉行，總統蔣中正躬親主持，中樞文武官員及地方政府首長約3百餘人參加。總統領導行禮後，即由考試院副院長王雲五講述孔子與教育，歷約半小時，至11時35分禮成，王雲五演講時表示，孔子是教育界的大人物；他是政治家、著述家、哲學家和教育家，而且在任何一方面影響於後世很大。一般人稱他為萬世師表，的確，他所倡的學說，不僅適合於2500年前，即在今日與長久的將來也同樣的適用。

聯合報一周大事9/21~9/27

國內

