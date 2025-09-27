聯合報一周大事9/21~9/27

1955年9月28日是至聖先師孔子誕生2506周年，全國各機關學校循例放假一天以示慶祝，中樞及省垣各界並分別舉行隆重之紀念儀式。 中樞紀念孔誕大典，上午11時在總統府大禮堂舉行，總統蔣中正躬親主持，中樞文武官員及地方政府首長約3百餘人參加。總統領導行禮後，即由考試院副院長王雲五講述孔子與教育，歷約半小時，至11時35分禮成，王雲五演講時表示，孔子是教育界的大人物；他是政治家、著述家、哲學家和教育家，而且在任何一方面影響於後世很大。一般人稱他為萬世師表，的確，他所倡的學說，不僅適合於2500年前，即在今日與長久的將來也同樣的適用。

