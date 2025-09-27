聽新聞
聯合報一周大事9/21~9/27
國內
23日：花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖因颱風豪雨滿水溢流，沖斷馬太鞍溪橋，重創下游光復鄉，造成多人死傷失聯。
25日：內政部表示，將推動虛坪改革修法，增列電梯為免計容積項目、限制管委會使用空間等，評估公設比至少可下降百分之五。
26日：勞動部召開年度最低工資審議會，拍板明年最低工資月薪調漲為二萬九五○○元，時薪調漲為一九六元。
國外
21日：英國、澳洲、加拿大及葡萄牙正式承認巴勒斯坦國，藉此表達對以色列占領部分加薩走廊與約旦河西岸地區的不滿。
23日：美國總統川普在紐約舉行的聯合國大會總辯論發表演說，批評聯合國只會空談，也斥責歐洲未能協助讓俄烏停戰。
25日：美國總統川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布，十月起針對未在美國設廠業者生產的原廠藥品，開徵百分之百關稅。
