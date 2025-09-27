快訊

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

德國薩克森邦長28日訪台 將拜訪台積電與魏哲家會談

中央社／ 台北27日電
德國薩克森邦邦長克里契麥。圖／路透社
德國薩克森邦邦長克里契麥。圖／路透社

德國在台協會今天表示，德國薩克森邦邦長克里契麥將於明天訪台，期間將訪問台積電，並與董事長魏哲家會談，重點討論台積電在薩克森邦首府德勒斯登工廠的建設進展，此行亦是德國聯邦首長首次訪問台灣。

德國在台協會今天表示，克里契麥（MichaelKretschmer）率領的薩克森邦代表團於9月28日至10月1日訪問台灣，此為亞洲之行一部分，並將前往日本和新加坡；團員除了經濟和科學界代表，還包括邦政府經濟部長潘特（Dirk Panter）、科學部長根可夫（Sebastian Gemkow）、薩克森邦議會議員與市長等人。

德國在台協會指出，在許多領域，台灣對德國而言是一個極具潛力的合作夥伴，有很大的空間進一步深化現有交流，特別是在科學、經濟和文化領域，而這些領域正是克里契麥此行的重點。

德國在台協會表示，克里契麥將在台灣參加薩克森－台灣科學會開幕式，在台灣永續峰會發表主題演講，並與故宮博物院討論可能的合作項目；另一個重要行程是訪問台積電，並與董事長魏哲家進行會談，將重點討論台積電在薩克森邦首府德勒斯登（Dresden）工廠的建設進展。

德國在台協會說明，這是德國聯邦首長首次訪問台灣。在德國聯邦體制下，教育、研究、技職教育、文化以及促進經濟發展，例如吸引外國企業進駐等事務，隸屬各邦政府權責；因此，此行訪問的重點正是屬於邦級職權範圍，而克里契麥30日將以榮譽嘉賓的身分，出席德國在台協會舉辦的德國國慶日晚宴。

