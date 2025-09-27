喵喵來訪！2025新北眷村文化節9/27-10/31於空軍三重一村盛大登場！

新北市長侯友宜表示，空軍三重一村不只是保存下來的歷史建築，更是一座承載生活記憶與人情味的文化場域。 圖／新北市政府文化局 提供

「2025新北市眷村文化節」今（27）日於空軍三重一村盛大揭幕，今年以「喵訪眷村」為主題，攜手插畫IP「阿喵菜市場」打造期間限定角色「小村喵」，帶領民眾拍復古寫真、體驗闖關遊戲，重返眷村日常。現場並規劃主舞臺演出、市集與永續手作工坊等豐富內容，並串聯新北其他眷村相關場域打造文化小旅行，活動將一路延續至10月31日。

新北市長侯友宜表示，空軍三重一村不只是保存下來的歷史建築，更是一座承載生活記憶與人情味的文化場域，市府持續以「保存、活化、參與」為核心，並透過每年舉辦眷村文化節，把歷史、藝術、永續與生活緊密結合，讓長輩在熟悉場景中找回共同回憶，也讓年輕世代在好玩、好拍的體驗中了解眷村故事。

「2025新北市眷村文化節」喵訪眷村，規劃「主舞臺演出」、「眷村生活體驗遊戲」、「永續手作工坊」、「主題市集」、「眷村文化小旅行」、「新北眷村串聯行動」等系列展開，並擴大走進五股貿商社區、板橋浮洲婦聯一村舊址、土城頂欣社區，以走讀方式從不同角度認識新北眷村的記憶與故事；永續手作工坊，導入環保與再生概念，包含環保便當袋、泥塑剪黏、手作襪子娃娃、藍晒影像等課程，並以「小村喵」視覺引導親子共同參與，兼具娛樂與教育。活動期間週末還有不同主題市集與手作體驗，歡迎民眾走進眷村、留下專屬回憶。

開幕週9月28日(日)推出互動魔術與小丑演出，並於小山坡廣場與水井廣場串聯市集；10月4日(六)空軍三重一村同步舉辦永續市集與「喵訪眷村環保便當袋」手作、10月5日則有「綿紙撕畫：眷村風情」課程與「三重南區生活記憶」小旅行，連續5個週末帶來精采活動內容；同時，響應「基北北桃聯合行銷：我的眷村時代」活動，10月4日至20日開放線上心理測驗，有機會獲得由基北北桃四市提供的眷村大禮包。

「2025新北市眷村文化節」自即日起至10月31日，每個週末皆有不同主題市集與體驗，更多活動資訊歡迎至「空軍三重一村」網站或臉書粉絲專頁查詢。

★「空軍三重一村」網站：https://www.culture.ntpc.gov.tw/military_village

★「空軍三重一村」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/militaryavillage