快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

【即時短評】國寶外交的藝術 翠玉白菜和酸白菜的同與不同

聯合報／ 記者高凌雲
翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮文物，此刻正於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」展出。故宮表示，展出文物均置放於玻璃展櫃內，並由24小時保全系統全程監控，以確保文物安全。圖/聯合報系資料照片
翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮文物，此刻正於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」展出。故宮表示，展出文物均置放於玻璃展櫃內，並由24小時保全系統全程監控，以確保文物安全。圖/聯合報系資料照片

國寶翠玉白菜」正在捷克國家博物館展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、第一次赴歐。

故宮院長蕭宗煌說，文物的價值會隨每個人的觀點不同，此次展覽尊重捷克策展人的選擇，挑選讓歐洲觀眾更「有感」的文物，如捷克人喜愛的貓、耶誕節必吃的鯉魚，就連翠玉白菜也是因為對應捷克人的國民美食「酸白菜」。

自中國大陸遷運來台的翠玉白菜，是故宮的高人氣國寶，蕭宗煌類比為中歐人日常食品酸白菜，自以為幽默，看似都是白菜，藉此拉近兩國距離，但同與不同之間，大有學問，國寶外交有藝術，不宜以此類比。

翠玉白菜，酸白菜，同為白菜，但意義不同，酸白菜乃歐洲人經年累月的世俗生活當中，所創造出來的日常食物，是俗民生活的表徵，透過酸白菜，又如何能彰顯翠玉白菜的意義呢？

這個比喻不倫不類，不僅貶抑中華文化精緻藝術，更藐視舊時工匠的勞動成果。這塊石頭的價值，不在石頭本身，是來自工匠的勞動，將主觀的創造力植入石頭，創作翠玉白菜。

酸白菜是日常食品，有功用，可以論斤秤兩，有價格，翠玉白菜是一塊石頭，不能吃，只能觀賞，文化有價，但這是價值，非市場價格，不具實用功效的翠玉白菜，與酸白菜是完全不同領域的物品，兩者不能相比。為何一個缺乏工具效益，也沒有實效的石頭，卻比酸白菜更吸引人，這是因為舊時工匠的勞動創作，工匠透過人的勞動過程，把這塊石頭注入了人類主觀意識，尤其是關於生活趣味，關於美，關於昇華。翠玉白菜是日常生活昇華的產品，其意義與酸白菜，那是風馬牛不相及。

無法理解工匠創作過程的勞動意義，這是菁英者的傲慢，比封建王朝的皇帝還不如，皇帝會將酸白菜收入私人收藏嗎？答案是顯而易見的，石頭因著工匠勞動創作，成就了藝術，具體展現了人類勞動無與倫比的價值，也許皇帝不知道這當中深層意義，但皇帝肯定不會將翠玉白菜視為酸白菜同等級的物件。

故宮博物院應該是教育社會，如何尊重文化，同時體認尊敬工匠的勞動創作，從而對於中華文化的博大精深感到謙卑，不尊重工匠的勞動價值，貶抑勞動者的藝術創造。

不倫不類的類比，將故宮所要彰顯的中華文化加以庸俗化，無法凸顯國寶外交的價值與藝術，美其名曰文化交流，實際上卻是帶著一種暴發戶心態，將這些中華文華精緻藝術品，當成是交換雙方往來的一種禮物。

將兩者類比，不僅僅讓故宮不經意地流露出對中華文化的輕慢與蔑視，更是民進黨政府在反中仇中醜中政治路線下，是如何把文化藝術貶低為政治籌碼。

故宮對於藝術工匠創作過程的藐視，只看到翠玉白菜上面的昆蟲與菜葉的布局，全然不理解這種布局的創作過程，是人類主觀意識所獨有，難道故宮會把歐洲的大衛像只看到陽剛裸露，把沉思者雕像只看到是塊石頭嗎？應該是不會這樣，藝術勞動將日常昇華為藝術創作，這種將主觀在客觀的物體上展現，是人類經過勞動過程所獨有，故宮如此輕慢翠玉白菜，無非藐視中華文化心態，只看到這塊雕刻過的石頭，對於藝術創作勞動所彰顯的中華文化底蘊，故宮完全不願意面對，庸俗膚淺地用酸白菜一語帶過。

故宮文物自日本侵略中國開始，輾轉流離，又經國共內戰，最後安抵台灣，保存台中霧峰，對於這批中國精緻藝術文物，副總統陳誠寧捨興建豪華官邸，也要將台北外雙溪土地讓為故宮建館所用，這是對於中華文化的敬重，對照民進黨政府官員的俗不可耐，那真是不可同日而語。

翠玉白菜 故宮 文物 國寶

延伸閱讀

秋日漫遊潮州 人文、藝術與信仰之旅

琅讀金句／我們必須學會悲痛的藝術，理解它如何讓我們成熟與富有深度

26春夏米蘭時裝周／貝克漢坐台下看S.COUPS壓軸走秀 BOSS結合動態藝術

台北市白晝之夜、數位藝術節人潮跌 審計報告點問題

相關新聞

外交部前部長程建人昨晚血癌離世 生前致力對美外交貢獻卓著

外交部前部長程建人昨晚因血癌離世，程建人近年來身體健康欠佳，經常進出醫院，但病情穩定，今年9月過後病情加劇，昨晚10時4...

【即時短評】國寶外交的藝術 翠玉白菜和酸白菜的同與不同

國寶「翠玉白菜」正在捷克國家博物館展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、第一次赴歐。

青蔥貴森森 全台大產地彰化蔥為何不如三星蔥出名？

今年7月丹娜絲颱風豪雨過後，青蔥市價「貴森森」。家常料理青蔥是不可或缺的增味、增色食材，漲價讓消費者特別有感，青蔥何時可以平價？而台灣的青蔥主產地在彰化縣，為何身價反不如宜蘭三星蔥？

歷史上的今天／1963年台大學生會發起抵制日本資匪行動

1963年9月27日，國立台灣大學學生代表聯合會正聯絡全國各大專院校，發起運動支持政府，抵制日本的「資匪行動」。學生代表發表告全國青年書，說明他們的態度和立場。他們呼籲全國青年，響應這個愛國運動。但是要以理智作行動的準則，以法律作行動的依據。切忌感情用事，衝動偏激。

紐智庫舉行「台灣之夜」 歐江安籲挺台參與國際組織

「亞洲紐西蘭基金會」昨天舉辦「台灣之夜」，駐紐西蘭代表歐江安在致詞時呼籲，紐西蘭及國際社會應支持台灣參與國際刑警組織、國...

堰塞湖最新空拍曝光 壩體繼續下切 蓄水量有700萬噸

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，最新影片與空拍照片曝光。從畫面可見，壩體持續下刷，光復鄉大片綠油油的田地與民宅已全遭泥流覆蓋，慘況怵目驚心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。