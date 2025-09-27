【即時短評】國寶外交的藝術 翠玉白菜和酸白菜的同與不同

國寶「翠玉白菜」正在捷克國家博物館展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、第一次赴歐。

故宮院長蕭宗煌說，文物的價值會隨每個人的觀點不同，此次展覽尊重捷克策展人的選擇，挑選讓歐洲觀眾更「有感」的文物，如捷克人喜愛的貓、耶誕節必吃的鯉魚，就連翠玉白菜也是因為對應捷克人的國民美食「酸白菜」。

自中國大陸遷運來台的翠玉白菜，是故宮的高人氣國寶，蕭宗煌類比為中歐人日常食品酸白菜，自以為幽默，看似都是白菜，藉此拉近兩國距離，但同與不同之間，大有學問，國寶外交有藝術，不宜以此類比。

翠玉白菜，酸白菜，同為白菜，但意義不同，酸白菜乃歐洲人經年累月的世俗生活當中，所創造出來的日常食物，是俗民生活的表徵，透過酸白菜，又如何能彰顯翠玉白菜的意義呢？

這個比喻不倫不類，不僅貶抑中華文化精緻藝術，更藐視舊時工匠的勞動成果。這塊石頭的價值，不在石頭本身，是來自工匠的勞動，將主觀的創造力植入石頭，創作翠玉白菜。

酸白菜是日常食品，有功用，可以論斤秤兩，有價格，翠玉白菜是一塊石頭，不能吃，只能觀賞，文化有價，但這是價值，非市場價格，不具實用功效的翠玉白菜，與酸白菜是完全不同領域的物品，兩者不能相比。為何一個缺乏工具效益，也沒有實效的石頭，卻比酸白菜更吸引人，這是因為舊時工匠的勞動創作，工匠透過人的勞動過程，把這塊石頭注入了人類主觀意識，尤其是關於生活趣味，關於美，關於昇華。翠玉白菜是日常生活昇華的產品，其意義與酸白菜，那是風馬牛不相及。

無法理解工匠創作過程的勞動意義，這是菁英者的傲慢，比封建王朝的皇帝還不如，皇帝會將酸白菜收入私人收藏嗎？答案是顯而易見的，石頭因著工匠勞動創作，成就了藝術，具體展現了人類勞動無與倫比的價值，也許皇帝不知道這當中深層意義，但皇帝肯定不會將翠玉白菜視為酸白菜同等級的物件。

故宮博物院應該是教育社會，如何尊重文化，同時體認尊敬工匠的勞動創作，從而對於中華文化的博大精深感到謙卑，不尊重工匠的勞動價值，貶抑勞動者的藝術創造。

不倫不類的類比，將故宮所要彰顯的中華文化加以庸俗化，無法凸顯國寶外交的價值與藝術，美其名曰文化交流，實際上卻是帶著一種暴發戶心態，將這些中華文華精緻藝術品，當成是交換雙方往來的一種禮物。

將兩者類比，不僅僅讓故宮不經意地流露出對中華文化的輕慢與蔑視，更是民進黨政府在反中仇中醜中政治路線下，是如何把文化藝術貶低為政治籌碼。

故宮對於藝術工匠創作過程的藐視，只看到翠玉白菜上面的昆蟲與菜葉的布局，全然不理解這種布局的創作過程，是人類主觀意識所獨有，難道故宮會把歐洲的大衛像只看到陽剛裸露，把沉思者雕像只看到是塊石頭嗎？應該是不會這樣，藝術勞動將日常昇華為藝術創作，這種將主觀在客觀的物體上展現，是人類經過勞動過程所獨有，故宮如此輕慢翠玉白菜，無非藐視中華文化心態，只看到這塊雕刻過的石頭，對於藝術創作勞動所彰顯的中華文化底蘊，故宮完全不願意面對，庸俗膚淺地用酸白菜一語帶過。

故宮文物自日本侵略中國開始，輾轉流離，又經國共內戰，最後安抵台灣，保存台中霧峰，對於這批中國精緻藝術文物，副總統陳誠寧捨興建豪華官邸，也要將台北外雙溪土地讓為故宮建館所用，這是對於中華文化的敬重，對照民進黨政府官員的俗不可耐，那真是不可同日而語。