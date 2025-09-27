快訊

致力對美外交貢獻卓著！外交部前部長程建人血癌離世 享壽86歲

外交部前部長程建人昨晚血癌離世 生前致力對美外交貢獻卓著

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
外交部長前部長程建人。圖/聯合報系資料照片
外交部前部長程建人昨晚因血癌離世，程建人近年來身體健康欠佳，經常進出醫院，但病情穩定，今年9月過後病情加劇，昨晚10時46分離世，享壽86歲。美國與中華民國斷交時，程建人擔任中華民國大使館政治組組長，親見大使館降下青天白日滿地紅國旗，令他心中百感交集，程建人一生獻身中華民國外交，深獲外交部同仁的尊敬。

程建人歷任外交部長，新聞局長、駐美代表，還曾經是萬年國會改選後的第二屆國民黨不分區立法委員排名第一人，可見當時國民黨當局對程建人的重視。一般人僅知程建人對美外交的貢獻，但程建人推動外交多才多藝，曾經在擔任外交部次長任內，與尼加拉瓜總統查莫洛夫人一同高歌，程建人使用西班牙文唱歌，查莫洛夫人彈琴伴奏，如今尼加拉瓜在民進黨政府任內斷交，讓不少人感嘆過往外交工作的務實。

程建人在大使館年代，擔任政治組組長，因為這個職位，他與國務院，國會等往來密切，曾經擔任美國總統的福特，程建人曾邀請仍然是國會議員的福特，出席中華民國國慶酒會，他沒有預料福特會到，沒想到酒會當天，福特居然出現了。程建人與斷交當時的國務院中國科科長費浩偉私交不錯，但情勢所逼，費浩偉儘管同情中華民國的際遇，許多選擇是無法避免的。

曾任駐加拿大代表的龔中誠說，程建人是外交官的一代典範，程建人的離去，也是那個世代的凋零，程建人個性溫和，處事圓融，程建人長期主管北美事務，過去的年代，兩岸在美國的外交戰場互相競爭，儘管國家資源有限，程建人仍能發揮最大功效，維護中華民國的利益。

程建人從事外交工作，是以務實態度解決外交問題，儘管曾是國民黨栽培重要的事務官，但在陳水扁總統任內，程建人依然為台灣的外交奉獻心力，陳水扁在程建人擔任駐美代表期間，訪美過程順利，多賴程建人憑藉著與美方深厚交情進行交涉，博取美方信任。

程建人退休後遷居新北市林口，但是近年身體健康不佳，醫院進進出出，每隔幾天就需要輸血治療，今年8月下旬，精神仍然不錯，但是身形消瘦，讓家人相當難受，程建人當時仍能與家人暢談家事國事，對於當前的外交局勢，兩岸關係，程建人也只能嘆息，先前程建人曾有過一次病危，家人從國外趕回台灣，但程建人度過了那次危機，這次9月病情加劇後，家人也剛好都回來探親，程建人是在家人陪伴下離世。

外交部 中華民國 外交官

