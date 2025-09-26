紐智庫舉行「台灣之夜」 歐江安籲挺台參與國際組織

快訊

中央社／ 雪梨26日專電
台駐紐西蘭代表歐江安。台駐紐西蘭代表處提供／中央社
「亞洲紐西蘭基金會」昨天舉辦「台灣之夜」，駐紐西蘭代表歐江安在致詞時呼籲，紐西蘭及國際社會應支持台灣參與國際刑警組織、國際民航組織以及聯合國專門機構。

歐江安強調，國際刑警組織（INTERPOL）沒有台灣參與，讓國際犯罪防治網絡存在漏洞。歐江安呼籲與會人士支持台灣參與國際刑警組織，與各國警界分享情報，協助追緝國際逃犯。

歐江安提到，雖然台灣治安良好，但在高度互聯的世界，台灣國家安全受到跨境犯罪的威脅，因此台灣的警政執法機關亟需與國際刑警組織接軌，使用「I-24/7全球警察通訊系統」及時取得關鍵資訊阻絕不法活動。

歐江安也呼籲紐西蘭各界支持台灣參與國際民航組織（ICAO），確保台、紐共享的天空能夠安全無虞。

歐江安解釋，台灣是亞洲空運樞紐，隨著區域地緣政治情勢日益嚴峻，台灣卻被國際民航組織排拒在外，無法取得即時資訊，因而讓數百萬計的各國旅客在搭機時面臨不必要的潛在人身風險。她提到，「台北飛航情報區」（Taipei FIR）每年管控超過164萬架次航班，全球約有6400萬人次國際旅客飛抵台灣或轉機，其中超過56萬名來自紐西蘭和澳洲

歐江安表示，台灣與紐西蘭的夥伴合作關係，是建基於民主、自由與人權等共同價值；駐紐西蘭代表處將持續提供紐西蘭青年學生與學者華語文獎學金、台灣獎學金、台灣獎助金等各種獎助學金。至於有興趣赴台發展職涯的朋友，台灣更提供就業金卡及攬才計畫協助快速就業與安頓。

這次「台灣之夜」（Taiwan Night）活動，是由位於紐西蘭第一大城奧克蘭市（Auckland）的「亞洲紐西蘭基金會」（Asia New Zealand Foundation）和駐紐西蘭代表處共同籌辦；另外紐西蘭留台校友會也動員支援這次活動。

