副總統接見女婕思獲獎團隊 勉應用新科技讓台灣更好

副總統蕭美琴今天接見2025資安女婕思獲獎團隊時表示，期盼年輕世代應用新技術與科技，克服各項挑戰、解決社會問題及協助產業均衡發展，讓台灣更好，持續走在世界前端。

蕭副總統上午接見2025 GiCS第5屆「尋找資安女婕思」獲獎團隊致詞時表示，首先恭喜從4000多位參賽者中脫穎而出的獲獎團隊，許多年輕人因為人工智慧（AI）的發展而對未來充滿困惑，不確定應該選擇的道路，甚至擔心工作將被AI取代。

她指出，事實上，與其對新工具感到恐慌，不如將其視為創造及改變時代的機會，相信AI能協助解決許多社會問題、提升工作效能，也能創造新機會，讓台灣更好。因此，對於女婕思獲獎團隊表現出掌握AI、改變未來的信心，給予肯定，也相信團隊在資安領域的創意及成就，正引領著台灣的未來。

副總統說，現在社會有些混亂和不平靜，包括各項地緣政治挑戰與資安領域攻防，國內外發生多起駭客攻擊事件，說明資安防線破防所導致的社會混亂與傷害；她勉勵女婕思思考如何應用新技術與科技，克服種種對資安防線的挑戰，及運用創意讓世界更好。

副總統表示，近期台灣經濟成長相關數據非常亮眼，不僅股市表現創新高，出口總額也超越韓國。不過，政府希望經濟成長不僅限於科技業，服務業、農業等各領域也能透過智慧化及導入新科技獲得改善，甚至走在時代前端。

副總統指出，這些都需要更多的創意與發想，期勉女婕思共同投入，找出具有建設性的解決方式，改變並引領時代。

她提到，近日花蓮災情嚴重，許多光復鄉的民眾仍處於痛苦和不安中，期待未來能運用新科技和技術來降低災難的影響與傷害，並提高救災與民生設施修復的效率，讓民眾能迅速恢復正常生活。

副總統說，新世代充滿創意且善於運用科技工具，相信未來許多解決問題的方法都會出自於年輕世代。期勉大家在未來人生旅途上持續發揮創意與能力，讓台灣更好、帶領台灣走在世界前端。