快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

副總統蕭美琴肯定熱愛生命獎得主 用生命傳遞勇氣與希望

中央社／ 台北26日電

副總統蕭美琴今天接見第28屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬表示，得獎人的生命歷程提醒大家，勇氣、愛心與堅持才是支撐世界前進的力量；以生命故事傳遞勇氣與希望，不僅照亮自己的人生，也啟發世界。

副總統下午接見第28屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬。訪賓由衛福部次長莊人祥、貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）及駐台北土耳其貿易辦事處代表柯睿（Fikret Türkeş）陪同，赴總統府拜會副總統。副總統致詞表示，非常榮幸在總統府歡迎大家，要向所有用生命寫故事、勇敢挑戰困境的「生命鬥士」致上崇高敬意。

副總統指出，這屆「全球熱愛生命獎章」得主來自不同國家與背景，有人克服戰亂與流離失所的挑戰，有人不畏身體的殘缺與病痛，也有人在教育、科學、藝術、音樂、體育、公益與人權等領域全心投入，以不屈的意志突破困境，活出生命的無限可能。

副總統說，大家共同特質就是在逆境中展現勇氣，在艱難裡保持希望，不僅用行動為人生寫下感動篇章，更透過奉獻、創造與分享，將愛與力量傳遞給世界。即便身處最黑暗的時刻，只要心中有光，就能照亮自己，也能照亮別人。

她提到，這幾天台灣花蓮發生災情，造成許多民眾的家園毀損，生命財產也受到重大損失。然而，正因為處於如此艱難的時刻，政府、國軍、救援人員、宗教、民間團體以及許多志工都迅速以行動與勇氣，團結守護彼此，這份互助與關懷，就像歷屆熱愛生命獎章得主的精神，照亮黑暗也傳遞希望。

副總統認為，台灣與世界各地的得主們用教育啟迪心靈，用藝術與音樂傳遞平等，用公益行動扶持弱勢，也在科學與環境領域默默耕耘。得主們的故事，就是「熱愛生命」最動人的詮釋，這份榮耀不只屬於獲獎者，更是全人類共同資產。得獎人的生命歷程提醒大家，勇氣、愛心與堅持才是支撐世界前進的力量；以生命故事傳遞勇氣與希望，不僅照亮自己的人生，也啟發世界；更是人類堅毅精神的縮影，看到生命的無限可能。

副總統恭賀所有得獎人，也感謝親友與志工的陪伴與付出。希望每個人都能從這些生命典範獲得力量，將熱愛生命、永不放棄的精神化為行動，讓台灣、讓世界因努力而更好。

全球熱愛生命獎章 人生 公益 莊人祥 蕭美琴 衛福部

延伸閱讀

共諜手上仍有犯罪所得 藍委吳宗憲籲立即扣押

前諮議吳尚雨共諜案遭判刑4年 總統府：尊重司法判決

前諮議吳尚雨涉共諜案遭判刑4年 總統府：尊重司法判決

賴總統赴花蓮視察問「縣府有來嗎？」 徐榛蔚指揮救災行程撞期未與會

相關新聞

堰塞湖最新空拍曝光 壩體繼續下切 蓄水量有700萬噸

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後邁入第4天，林業保育署花蓮分署今（26）日上午在內政部空勤總隊協助下，出動直升機執行空勘任務，最新影片與空拍照片曝光。從畫面可見，壩體持續下刷，光復鄉大片綠油油的田地與民宅已全遭泥流覆蓋，慘況怵目驚心。

臺大進修推廣學院秋季班課程招生中 ー企業菁英必修，人文思辨同步展開

隨著科技與世代快速更迭，企業經營與人生思辨正面臨前所未有的挑戰。國立臺灣大學進修推廣學院持續關注社會需求與趨勢，今年秋季隆重推出三門特色課程，涵蓋跨世代領導、企業稅務規劃、人文歷史反思等領域，協助學員

歷史上的今天／1959年港澳受騙「還鄉」脫險華僑來台觀光

1959年9月26日，港澳地區受騙「還鄉」回大陸的的八位觀光人士，下午乘四川輪自香港來到台灣，當他們在基隆登岸時，在碼頭上等候的歡迎人群，一致熱烈鼓掌和歡呼。這些歡迎人們中包括有各界首長、各機關代表、各同鄉會代表，還有觀光人士的親友們，從早上7點就趕到基隆。因為四川輪在海上遇風，延至上午11點後才開進基隆外港，靠碼頭時，已是下午1點鐘。

理律60周年／蕭萬長：永續議題 應納貿易規範

前副總統蕭萬長昨表示，近年國際政治經濟變化，單邊主義崛起，大國對小型經濟體為所欲為。在全球政經不穩局面下，我國應調整法制...

理律60周年／陳長文：台灣實踐法治 人治幽靈未散

國內知名的理律法律事務所成立至今年六十周年，見證台灣從人治邁向法治，也參與許多台灣社會發展的重要事件，如今台灣面臨許多挑...

理律60周年／童子賢：能源政策 可參考核綠共存

和碩聯合科技董事長童子賢昨出席理律六十年的一場論壇上指出，台灣要追求永續發展，必須重視法制、人才、能源及文化，並引用德國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。