副總統蕭美琴肯定熱愛生命獎得主 用生命傳遞勇氣與希望

副總統蕭美琴今天接見第28屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬表示，得獎人的生命歷程提醒大家，勇氣、愛心與堅持才是支撐世界前進的力量；以生命故事傳遞勇氣與希望，不僅照亮自己的人生，也啟發世界。

副總統下午接見第28屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬。訪賓由衛福部次長莊人祥、貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）及駐台北土耳其貿易辦事處代表柯睿（Fikret Türkeş）陪同，赴總統府拜會副總統。副總統致詞表示，非常榮幸在總統府歡迎大家，要向所有用生命寫故事、勇敢挑戰困境的「生命鬥士」致上崇高敬意。

副總統指出，這屆「全球熱愛生命獎章」得主來自不同國家與背景，有人克服戰亂與流離失所的挑戰，有人不畏身體的殘缺與病痛，也有人在教育、科學、藝術、音樂、體育、公益與人權等領域全心投入，以不屈的意志突破困境，活出生命的無限可能。

副總統說，大家共同特質就是在逆境中展現勇氣，在艱難裡保持希望，不僅用行動為人生寫下感動篇章，更透過奉獻、創造與分享，將愛與力量傳遞給世界。即便身處最黑暗的時刻，只要心中有光，就能照亮自己，也能照亮別人。

她提到，這幾天台灣花蓮發生災情，造成許多民眾的家園毀損，生命財產也受到重大損失。然而，正因為處於如此艱難的時刻，政府、國軍、救援人員、宗教、民間團體以及許多志工都迅速以行動與勇氣，團結守護彼此，這份互助與關懷，就像歷屆熱愛生命獎章得主的精神，照亮黑暗也傳遞希望。

副總統認為，台灣與世界各地的得主們用教育啟迪心靈，用藝術與音樂傳遞平等，用公益行動扶持弱勢，也在科學與環境領域默默耕耘。得主們的故事，就是「熱愛生命」最動人的詮釋，這份榮耀不只屬於獲獎者，更是全人類共同資產。得獎人的生命歷程提醒大家，勇氣、愛心與堅持才是支撐世界前進的力量；以生命故事傳遞勇氣與希望，不僅照亮自己的人生，也啟發世界；更是人類堅毅精神的縮影，看到生命的無限可能。

副總統恭賀所有得獎人，也感謝親友與志工的陪伴與付出。希望每個人都能從這些生命典範獲得力量，將熱愛生命、永不放棄的精神化為行動，讓台灣、讓世界因努力而更好。