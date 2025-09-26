臺大進修推廣學院秋季班課程招生中 ー企業菁英必修，人文思辨同步展開

隨著科技與世代快速更迭，企業經營與人生思辨正面臨前所未有的挑戰。國立臺灣大學進修推廣學院持續關注社會需求與趨勢，今年秋季隆重推出三門特色課程，涵蓋跨世代領導、企業稅務規劃、人文歷史反思等領域，協助學員在專業與心靈層面全面精進。

跨世代領導人—培養企業領袖必備能力

在多世代共處的職場中，領導者需要理解不同世代的價值觀與工作風格，才能有效激發團隊潛能。臺大進修推廣學院開辦的「跨世代領導人班」，設計六大核心主題，協助中高階主管掌握策略洞察力，迎接企業成長新契機。該課程自114年10月18日開始上課。

稅務規劃與風險控管—中小企業的必修課

中小企業若缺乏專業稅務規劃，往往容易誤觸法網，造成重大損失。為此，臺大進修推廣學院特別邀請國立臺灣大學法律系陳衍任教授開設「稅務規劃與風險控管—中小企業篇」。課程聚焦於稅務盲點破解與合法節稅技巧，並結合政策工具如研發投抵，協助企業建立穩健財務體質，降低風險、提升競爭力。該課程於114年11月2日上課。

成王敗寇之外的故事—從失敗看見勇氣

除了專業課程外，臺大進修推廣學院也重視人文素養的提升，特別開辦「悲壯英雄－成王敗寇之外的故事」，由臺大中文系竺靜華教授主講。課程以項羽、荊軻與高漸離為核心，帶領學員重新理解「失敗」的價值，探討信念與尊嚴的人性光輝。該課程自114年11月4日開始上課。

誠摯邀請各界人士報名參與，一同在專業、領導、人文的學習旅程中成長。更多課程資訊，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

跨世代領導人班：https://ppt.cc/fNVsDx

稅務規劃與風險控管—中小企業篇：https://ppt.cc/ffOEqx

悲壯英雄－成王敗寇之外的故事：https://ppt.cc/fg2llx