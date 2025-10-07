「2025台灣設計展－彰化行」　即將開「彰」

文／ 彰化縣政府 提供

圖／彰化縣政府 提供
圖／彰化縣政府 提供

有史以來規模最大的台灣設計展即將於10月10日至26日在彰化盛大登場，今年以「彰化行」為主題，展區跨越4鄉鎮市，規劃3大主展區、15個分行，透過設計力全面打開彰化，將百工百業與多元風貌，展現「世界級內行」。彰化縣長王惠美邀請民眾，一起來體驗「彰化行」的獨特魅力。

本次設計展主題「彰化行」將彰化比喻為一個百年大企業，旗下有15個主題分行，其中台灣設計研究院協助成立6個分行「製造行、升級行、跨界行、願景行、永續行及商圈行」，呈現彰化產業不同階段的發展、設計跨界整合的成果，以及商圈改造。這次「彰化行」有三個亮點特色，第一，展區規模最大、展館數最多，跨越四個鄉鎮市，規劃三大展區，15個主題「分行」。第二，參與人數最多、地方擾動最廣：集結700位以上的設計師、1,640家廠商，百工百業加入這場設計饗宴。第三，設計響應最多元，城市串聯超精彩：超過600間在地店家響應活動，帶動城市活力，以不同形式表演串聯街區。

「彰化總行」統整各展區精華，提供民眾賞析的切入角度；以中興莊為基地的「人人百貨」是青年生活風格靈感的大平台；在田中高鐵彰化站旁新建的彰化國際展覽中心，展示在地產業鏈實力的「冠軍行」；還有運用互動及沉浸式體驗，聚焦縣政議題的「圓夢行」；田尾在地協會、職人共同打造世界的「田尾行」；邀集彰化在地國寶呈現「文化行」的殿氣現場；以「平安行」探討節慶信仰；彰顯彰化飲食記憶的「天地味」；導入地方永續旅行的「彰旅行」。

設計展期間週週都有豐富精彩的音樂祭及市集串聯。10月11、12日有「潮派鹿港」的大型音樂祭，演出陣容卡司超強，包括有美秀集團、TRASH、麋先生、怕胖團等重量級樂團都會登場，每週五至週日，鹿港公會堂「光雕秀」帶來視聽饗宴。10月18、19日在大佛風景區，有精彩「潮派卦山-城區音樂表演」，搭配天地味的飲食市集，讓城市成為舞台。10月24日「田尾時裝秀」將花卉元素融入造型設計，由專業模特兒走秀表演，10月25日的「花漾行」以田尾怡心園的綠意為背景，讓民眾體驗開放走秀。

更多資訊請至活動網站查詢：
https://designexpo.org.tw/designexpo/zh-TW

(彰化縣政府廣告)

相關新聞

歷史上的今天／1960年日本婦人實業團抵台參加國慶大典

1960年10月7日，由中華婦女反共抗俄聯合會邀請的日本婦人實業團，下午從東京飛抵台北。她們是應邀前來參加雙十國慶的總統府前閱兵大典，並將與台北及中南部婦界人士會談。

「2025台灣設計展－彰化行」　即將開「彰」

有史以來規模最大的台灣設計展即將於10月10日至26日在彰化盛大登場，今年以「彰化行」為主題，展區跨越4鄉鎮市，規劃3大主展區、15個分行，透過設計力全面打開彰化，將百工百業與多元風貌，展現「世界級內

嘉里大榮負責中央防疫物資配送遭疑具中資背景 疾管署：已非承作廠商

今年城鎮韌性全民防衛動員演習於各地陸續進行，但協助醫療應變及負責衛福部疾管署中央防疫物資的倉儲與配送的「嘉里大榮公司」，...

館長直播嗆斬首賴清德 刑事局蒐證報新北檢指揮偵辦

．網紅「館長」陳之漢昨在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局今表示，於直播公開提及斬首總統等煽動暴力之言論，涉及違反刑法第153條煽惑他人犯罪、305條恐嚇危害安全罪，由偵七大隊蒐集相關事證，報新北地檢署指揮偵辦。

【專家之眼】弔念追思孔傑榮教授

上月23日晚上，我出席台灣民主太平洋聯盟理監事會議。會中，創會人呂秀蓮前副總統提到她恩師孔傑榮對她政治生涯的深厚影響。沒...

缺工缺料衝擊！北台灣公共工程頻頻流標

大環境缺工缺料困境難解，衝擊公共工程，北台灣包括捷運等持續有指標性工程流標。北市副市長李四川說，公共工程流標嚴重，最大問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。