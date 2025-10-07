「2025台灣設計展－彰化行」　即將開「彰」

圖／彰化縣政府 提供

有史以來規模最大的台灣設計展即將於10月10日至26日在彰化盛大登場，今年以「彰化行」為主題，展區跨越4鄉鎮市，規劃3大主展區、15個分行，透過設計力全面打開彰化，將百工百業與多元風貌，展現「世界級內行」。彰化縣長王惠美邀請民眾，一起來體驗「彰化行」的獨特魅力。

本次設計展主題「彰化行」將彰化比喻為一個百年大企業，旗下有15個主題分行，其中台灣設計研究院協助成立6個分行「製造行、升級行、跨界行、願景行、永續行及商圈行」，呈現彰化產業不同階段的發展、設計跨界整合的成果，以及商圈改造。這次「彰化行」有三個亮點特色，第一，展區規模最大、展館數最多，跨越四個鄉鎮市，規劃三大展區，15個主題「分行」。第二，參與人數最多、地方擾動最廣：集結700位以上的設計師、1,640家廠商，百工百業加入這場設計饗宴。第三，設計響應最多元，城市串聯超精彩：超過600間在地店家響應活動，帶動城市活力，以不同形式表演串聯街區。

「彰化總行」統整各展區精華，提供民眾賞析的切入角度；以中興莊為基地的「人人百貨」是青年生活風格靈感的大平台；在田中高鐵彰化站旁新建的彰化國際展覽中心，展示在地產業鏈實力的「冠軍行」；還有運用互動及沉浸式體驗，聚焦縣政議題的「圓夢行」；田尾在地協會、職人共同打造世界的「田尾行」；邀集彰化在地國寶呈現「文化行」的殿氣現場；以「平安行」探討節慶信仰；彰顯彰化飲食記憶的「天地味」；導入地方永續旅行的「彰旅行」。

設計展期間週週都有豐富精彩的音樂祭及市集串聯。10月11、12日有「潮派鹿港」的大型音樂祭，演出陣容卡司超強，包括有美秀集團、TRASH、麋先生、怕胖團等重量級樂團都會登場，每週五至週日，鹿港公會堂「光雕秀」帶來視聽饗宴。10月18、19日在大佛風景區，有精彩「潮派卦山-城區音樂表演」，搭配天地味的飲食市集，讓城市成為舞台。10月24日「田尾時裝秀」將花卉元素融入造型設計，由專業模特兒走秀表演，10月25日的「花漾行」以田尾怡心園的綠意為背景，讓民眾體驗開放走秀。

