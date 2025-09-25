理律60周年／陳長文看柯文哲案：政治介入司法 正義恐被犧牲

民主法治一直是我國引以為傲的，律師陳長文以陳同佳、向心夫婦、台北市前市長柯文哲等案件，質疑當政治介入干擾司法，正義可能被犧牲，直指台灣的法治與人權保障都還有存有隱憂。

二○一八年間，香港籍男子陳同佳在台灣殺害同籍女友潘曉穎後返回香港，事後因洗黑錢罪被香港的法院判刑入獄，出監前表示願意透過牧師管浩鳴陪同下來台自首，引發台港兩地政府的爭議。

陳長文回憶，當時管浩鳴主動來找他，曾談及陳同佳來台投案是否會被判死刑問題，律師們說明台灣雖仍存在死刑，但陳同佳若來台「投案」應不會判死，理律兩次向士林地檢署遞狀，連案號都有了，也跟刑事局說明，卻被已讀不回。

時任行政院長蘇貞昌同樣學法律、也當過律師，當時確稱陳長文為「魔鬼代言人」，並曾說「香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦」。陳長文表示，依刑法規定，我國確實有管轄權，但因政治介入司法，以「須先有司法互助」為由拒收，政治考量讓政治懸宕。

陳長文受訪時指出，陳同佳案件中不僅是跨境司法合作的問題，更顯現出法治精神與政治現實的衝突，「當法治成為政治的附庸，正義便是第一個犧牲品」，唯有法治優先，司法不受政治干擾，才能彰顯法治的獨立。

另外，他也以中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因被懷疑是共諜、洗錢等罪名遭境管逾一四○○天滯留台灣為例，論及台灣人權保障的盲點。他說，儘管最後都沒有證據，共諜證據不足又輕率以洗錢罪嫌起訴，最後判決無罪確定，但一再延長限制出境侵害人權，且我國刑事補償法卻無法填補境管的損害，成為法律漏洞。

他昨說檢察官濫權的例子可說是罄竹難書，想請教法務部長、檢察總長如何解釋？他說，法律人是掌理是非對錯的判斷，能不臨淵履薄？他認為應建立司法人員究責制度。

另外，英籍商人林克穎在台灣酒駕撞死送報生被判刑四年定讞，但在發監前潛逃出境，我國申請引渡回台獲准，最後卻是因台灣監所環境不佳、最後無法引渡。陳長文說，這是台灣監所人權問題的當頭棒喝，看看柯文哲被羈押一年後交保，陳訴看守所的惡劣環境，我國的人權問題確實有待改善。