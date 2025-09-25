聽新聞
理律60周年／陳冲：納稅人不要特權 但要基本人權

聯合報／ 記者蕭雅娟林孟潔／台北報導
行政院前院長陳冲出席理律60周年研討會。記者胡經周／攝影
行政院前院長陳冲出席理律60周年研討會。記者胡經周／攝影

律師陳長文曾因自家房屋稅被稅捐機關錯算而溢繳十五年稅金，後來打官司還一度促成法令修改；行政院前院長陳冲昨指出，「維護人權」是法制最重要的基礎，更以納稅者人權為例指出，納稅人不要特權，但要基本人權，要法律保障納稅者「依法納稅，不要被欺凌」。

陳冲指出，現今是連動物都有保護法的社會，但納稅者的人權卻很少受到保護，民眾收到房屋稅稅單時，並沒有被告知是怎麼算出來的，房屋稅究竟是怎麼算的。

陳長文自用住宅曾因稅捐機關疏失，被認定是營業場所而以較高的房屋稅課徵，時間長達十五年，發現錯誤後追討卻只能退回五年溢繳的部分。陳長文質疑，政府造成的錯誤，為何要由民眾承受？後來立法院修法，退稅請求權不受時效限制。但最高行政法院大法庭與憲法法庭近年來對於有關「時效限制」的見解，讓行政院再度修法限制退稅請求時效。

陳冲昨在理律舉辦的論壇中表示，法治社會進步中仍有些缺失，納稅人權值得關心。他以「納稅者權利保護法」為例指出，對於稅捐機關的課稅或處罰，在大幅例外情況下可不記明處分理由，讓納稅者沒有受到完整保護。

此外，二○○三年理律法律事務所爆發員工劉偉杰盜賣客戶股票得手卅億餘元，險讓理律破產結束營業，但陳長文化危機為轉機，堅持扛起責任，與客戶做成附帶公益抵償的協議，讓理律贏回信譽。

理律事後認為國泰世華銀行審查、辦理存匯款有疏失，讓劉偉杰犯行得逞，提告求償九億餘元，前後歷時近廿年拿到敗訴結果。

陳長文認為，漫長的訴訟之路，除衍生出四千餘萬元的費用，更消耗大量司法與社會資源，他說妥速審判是司法的基本要求，「及時司法」才能實現司法正義，但如今的民事訴訟既不「妥」也不「速」，削弱了法律公信力。

