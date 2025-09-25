理律60周年／童子賢：能源政策 可參考核綠共存

和碩聯合科技董事長童子賢昨出席理律六十年的一場論壇上指出，台灣要追求永續發展，必須重視法制、人才、能源及文化，並引用德國威瑪共和精神指出，「法律是約束掌權者，而非控制人民」。高子賢也直言，自己是理工男，如果沒有法律人等協助，技術產品只能鎖進實驗室。

童子賢也強調，電力品質影響高科技產業競爭力，台灣如果沒有妥善的能源政策是不可能追求永續，過去三年他一直呼籲能源政策需面對現實。他直言，可參考瑞士、歐盟推行的「核綠共存」。童子賢說，「如果無法永續，幸福未必能夠保障」。

昨天下午的智慧財產權論壇，則有產官法界權威與談，包括因為員工洩密案幾成國安案件而備受矚目的台積電，也由資深副總暨法務長方淑華出席。

台積電二奈米洩密震驚全國和產業界，身為專利法權威的前大法官蔡明誠指出，企業的洩密案從營業秘密法上升到國安法，當中有法律位階中上位法與下位法的問題，營業秘密與國安法中的「秘密」如何界定？未來恐怕有待司法進一步釐清，他也認為，國家核心關鍵技術未必等於企業的營業秘密。

方淑華則表示，台積電擁有的專利只是營業秘密的冰山一角，除將手中專利區分四級管理，對於專利持有更有其戰略性，不是每個創新發明都會去申請專利。台積電擁有更多的是營業秘密，舉凡研發計畫、實驗紀錄、製程步驟、配方參數、生產計畫、客戶資料、價格制訂行銷策略等，都是營業秘密的範疇。