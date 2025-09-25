聽新聞
理律60周年／蕭萬長：永續議題 應納貿易規範

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

前副總統蕭萬長昨表示，近年國際政治經濟變化，單邊主義崛起，大國對小型經濟體為所欲為。在全球政經不穩局面下，我國應調整法制，維持國際市場競爭力，營造更永續的經營環境。永續不僅是經濟持續發展，更包含社會公平正義、環境變遷保護，以及治理清明有效。

久未公開露面的蕭萬長昨出席理律法律事務所六十周年研討會開幕致詞表示，十年來全球發生巨大變化，嚴重挑戰經濟秩序與政治環境。尤其美國川普政府的關稅政策，重新塑造政經關係，國內也面臨建立永續發展的良制法制。

蕭萬長表示，世界貿易發展面臨重大挑戰，例如經濟強權興起，美中主軸逐漸成為關鍵力量，全球化貿易觀念面臨衝擊式微。川普的關稅政策，使ＷＴＯ提倡的自由貿易精神蕩然無存，重回一九九○年代前的單邊主義，強者決定規格、為所欲為，小經濟體幾乎無所反擊。

他指出，另一大挑戰是更多永續發展議題納入貿易規範，例如碳排、ＡＩ運用與倫理等，這些新興產業發展與國際貿易的重要議題，需要更多法律規範。

蕭萬長說，我國產業以出口導向，目前面臨美國關稅等不確定因素，需要進一步調整法制，維持國際市場競爭力，以「良制」讓人民安居樂業，才能深化永續發展環境、深化民主社會基礎。

演講結束後，理律資深合夥律師陳長文上前擁抱蕭萬長。陳長文強調，從俄烏戰爭、以巴衝突與關稅壁壘，國際秩序面臨前所未有的挑戰，堅守法治、追求良制，不僅是內部自我提升，更是台灣安身立命、促進兩岸融合與世界和平的根本之道。

