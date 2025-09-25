理律60周年／陳長文：台灣實踐法治 人治幽靈未散

國內知名的理律法律事務所成立至今年六十周年，見證台灣從人治邁向法治，也參與許多台灣社會發展的重要事件，如今台灣面臨許多挑戰，各界意見領袖都指出，當今全球面臨的各種新挑戰，台灣要永續繁榮，人民要安居樂業，都跟法治基礎密不可分。

理律成立六十年特別舉辦為期兩天的「永續之路：從法制到法治，以臻良制」研討會，首場論壇由理律資深合夥人陳長文主持，邀請行政院前院長陳冲、司法院前副院長蘇永欽、和碩科技董事長童子賢、聯合報執行董事項國寧從各自領域談及法治現況與面臨的新挑戰。

進入理律已逾半世紀的陳長文表示，理律自民國五十四年創立，與中華民國台灣地區法治發展一路偕行。他形容，「法制」是畫定秩序的剛性軀殼，法治便是如上善弱水般，為軀殼注入公平正義的柔韌靈魂，當法治實踐至臻成熟，才能達到良制。

陳長文說，能貫徹憲法至上、權力分立、人權保障的「法治」，才是國家長治久安充分條件。儘管解嚴已逾卅年，但「人治」的幽靈未完全消散，實際的政治運作中，憲法貫徹仍面臨個人意志的挑戰。陳長文更以美國總統川普恐一夜之間顛覆「法治」為例，提醒台灣戒之慎之。

司法院前副院長蘇永欽也提及最近在美國發生的一些事，包括最高法院暫准川普解雇聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）成員、川普威脅要吊銷批評他節目的電視台執照，美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）的獨立性受威脅等。過去被視為其他國家學習法制模範的美國，如今也發生非常大的變化。蘇永欽也提醒，法律是用來監督執政者，把國家從人民的威脅變成保障。

聯合報執董項國寧也提及，台灣戒嚴時期，雖然對媒體有各式各樣的限制與管理，但新聞媒體仍在有限空間力求突破，如聯合報連續以十二篇社論支持雷震的言論自由，展現媒體在威權統治下進行監督的努力。過去以「國家安全」為理由的法治壓力，媒體仍能衝破一些管制、爭取言論自由空間。

台灣從威權轉入民主政治，理論上自由民主應很快普及，但過程顛簸，包括因報紙刊登的內容被當局不滿而策動退報運動、或遭搜索等，如今政府對兩岸關係有許多不同主張，很多言論動輒被冠上意識形態的帽子，影響到憲法保障的言論自由的發揮，大型科技平台獲取最大商業利益，更也政府乘機收買媒體，造成偏頗現象。

卅五年前簽訂金門協議曾被形容是九二共識的濫觴，曾見證兩岸從敵對到開啟交流歷史的陳長文，也期盼中共總書記習近平有天願意讓憲法實踐，台灣地區寶貴的法治資產及經驗，或許可以作為兩岸對話的基礎，「先有良制再來談一國」。