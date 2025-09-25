理律60周年智財權論壇 前大法官：營業秘密與國安的秘密如何界定？

理律法律事務所今、明2天舉辦60周年研討會，今天下午的智慧財產權論壇，除請來產官法界權威與談，日前從企業洩密升級為國安案件而備受矚目的台積電，也由資深副總暨法務長方淑華，分享台積電對於專利及營業秘密的管理與保護心法。

理律今天智慧財產權論壇的主題為「智慧財產權保護與永續發展－新時代的IP布局與管理」，分別邀請到前大法官蔡明誠、智慧財產局長廖承威及方淑華共同與談。

由於日前台積電2奈米洩密震驚全國和產業界，身為專利法權威的蔡明誠指出，該洩密案從營業秘密法上升到國安法，當中有法律位階中上位法與下位法的問題，未來營業秘密與國安法中的「秘密」如何界定？未來恐怕有待司法進一步釐清，而他也認為，國家核心關鍵技術未必等於企業的營業秘密。

方淑華則表示，台積電擁有的專利只是營業秘密的冰山一角，除將手中專利區分為4級管理，對於專利持有更有其戰略性，不是每個創新發明都會去申請專利。台積電擁有更多的是營業秘密，舉凡研發計畫、實驗記錄、製程步驟、配方參數、生產計畫、客戶資料、價格制訂行銷策略等，都是營業秘密的範疇。

方淑華指出，台積電對於營業秘密看得比專利還重要，從2、30年前就很注重，並採取系統化管理，2013年起推動營業秘密註冊制度，2024年創立「營業秘密永續智慧管理中心」全面活用、管理營業秘密。

但近年流行的各大生成式AI如ChatGPT，確實對台積電保護營業秘密產生很大的威脅，方淑華表示，不少工程師為產生報表，都會使用ChatGPT，如此卻會造成公司內部資料被上傳、公開，為此台積電在增進生產力和協助員工生活平衡上，也做出很多努力。