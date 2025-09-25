快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

經長：高市府同意興達新1號機重啟 但舊燃煤機組須停止

中央社／ 台北25日電
圖為興達發電廠外觀。中央社
興達電廠新1號機配合火災安檢停機，經濟部長龔明鑫今天表示，台電昨天已收到高雄市府公文，同意重啟興達新1號機，不過提出但書，要求興達燃煤緊備機組停止發電；至於新1號機回歸時間，則視實際調度情況。

興達電廠新建2號燃氣複循環機組火警意外，波及今年6月起接受調度的新1號機，為安全起見，配合進行天然氣管路安全檢查而停機，須待事故調查及相關復原準備完妥後，提報高雄市政府同意才會恢復試運轉作業。

龔明鑫今天接受媒體訪問表示，台電昨天已收到高雄市府公文，同意重啟興達新1號機，不過，高雄市府有但書，希望新1號機啟動後，台電能將緊急備用機組（舊燃煤機組）停止發電，經濟部與台電會盡量照此辦理。至於新1號機回歸時間，則要看實際調度情況，會盡快回歸。

