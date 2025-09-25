新光人壽基金會推長者「口述歷史」 吳欣盈：盼讓長者找回自我價值

我國即將進入超高齡社會，衛福部多項政策提出「靈性關懷」，盼協助長者整理人生，面對最後生命里程。新光人壽慈善基金會也提出相關計畫，從國外引進「口述歷史」計畫多年，已陪伴逾15萬長者結合藝術創作、舞台劇等，零下生命故事，董事長吳欣盈說，口述歷史讓長者從被照顧者，成為創作者與文化傳承者，讓長者透過社會參與，重新找回自我價值。

新光人壽基金會2005年開始，從美國引進口述歷史計畫，持續推動20年，盼改變社會對「老」的刻板印象，基金會今天在第六屆台北國際照顧博覽會中，展出「口述歷史20週年—創齡藝術館」，副總統蕭美琴到場參觀，與吳欣盈等人針對改善台灣超高齡社會的創新模式交換意見，並對基金會多年努力表達認同。

新光人壽基金會指出，口述歷史過去20年間，走入全台805個機構、179所學校，吸引逾10萬人次學生參與，推出17齣生命劇場舞台劇，培訓555位專業帶領者，3570位藝術志工，完成3千餘本生命故事書，相關經驗分享至全球，2016年在美國華盛頓參與創意老化年會，為在場唯一主辦單位邀請的亞洲團隊，並兩度邀請美國退休人協會來台，促成台灣首度列入「全球銀髮競爭力報告」。

吳欣盈說，「口述歷史」讓長者從被照顧者成為創作者與文化傳承者，透過藝術療癒與社會參與重新找回自我價值，慈善是社會的第三力量，我們與政府並肩改善台灣超高齡社會的問題，讓世界看見台灣，我們讓長者從被照顧者，搖身一變為創作者、敘事者、社會參與者、文化傳承者，從個人福祉出發，擴及至文化保存、藝術教育與社會創新，乃至於跨族群、跨世代的共榮共好。