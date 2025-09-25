快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

新光人壽基金會推長者「口述歷史」 吳欣盈：盼讓長者找回自我價值

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈（左一）說，口述歷史讓長者從被照顧者，成為創作者與文化傳承者，讓長者透過社會參與，重新找回自我價值。左二起為衛福部長石崇良、國健署長沈靜芬、新光醫院副院長洪子仁。記者林琮恩／攝影
新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈（左一）說，口述歷史讓長者從被照顧者，成為創作者與文化傳承者，讓長者透過社會參與，重新找回自我價值。左二起為衛福部長石崇良、國健署長沈靜芬、新光醫院副院長洪子仁。記者林琮恩／攝影

我國即將進入超高齡社會，衛福部多項政策提出「靈性關懷」，盼協助長者整理人生，面對最後生命里程。新光人壽慈善基金會也提出相關計畫，從國外引進「口述歷史」計畫多年，已陪伴逾15萬長者結合藝術創作、舞台劇等，零下生命故事，董事長吳欣盈說，口述歷史讓長者從被照顧者，成為創作者與文化傳承者，讓長者透過社會參與，重新找回自我價值。

新光人壽基金會2005年開始，從美國引進口述歷史計畫，持續推動20年，盼改變社會對「老」的刻板印象，基金會今天在第六屆台北國際照顧博覽會中，展出「口述歷史20週年—創齡藝術館」，副總統蕭美琴到場參觀，與吳欣盈等人針對改善台灣超高齡社會的創新模式交換意見，並對基金會多年努力表達認同。

新光人壽基金會指出，口述歷史過去20年間，走入全台805個機構、179所學校，吸引逾10萬人次學生參與，推出17齣生命劇場舞台劇，培訓555位專業帶領者，3570位藝術志工，完成3千餘本生命故事書，相關經驗分享至全球，2016年在美國華盛頓參與創意老化年會，為在場唯一主辦單位邀請的亞洲團隊，並兩度邀請美國退休人協會來台，促成台灣首度列入「全球銀髮競爭力報告」。

吳欣盈說，「口述歷史」讓長者從被照顧者成為創作者與文化傳承者，透過藝術療癒與社會參與重新找回自我價值，慈善是社會的第三力量，我們與政府並肩改善台灣超高齡社會的問題，讓世界看見台灣，我們讓長者從被照顧者，搖身一變為創作者、敘事者、社會參與者、文化傳承者，從個人福祉出發，擴及至文化保存、藝術教育與社會創新，乃至於跨族群、跨世代的共榮共好。

美國 吳欣盈

延伸閱讀

不捨花蓮長者罹難 蕭美琴赴台北國際照顧博覽會 災害更仰賴特殊知識

「盼帶來一點溫暖」韓國瑜、江啟臣各捐1個月薪水 協助花蓮災民

柯文哲案出現新角色！李文娟「拒答」雲林縣議員勞務報酬的事

吳欣盈提告返還幹細胞案 超基因謝北院釐清事實

相關新聞

新光人壽基金會推長者「口述歷史」 吳欣盈：盼讓長者找回自我價值

我國即將進入超高齡社會，衛福部多項政策提出「靈性關懷」，盼協助長者整理人生，面對最後生命里程。新光人壽慈善基金會也提出相...

花蓮洪災6歲女童被高舉奇蹟獲救 乾姑罹難、姑丈失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天的6歲女童小沂，她說屋內還有「阿公、阿婆」（乾姑姑、乾姑丈）。昨傍晚發現她乾姑姑的遺體證實罹難，屏東搜救人員今現場持續搜尋她的乾姑丈。 獲救的6歲女童小沂是台灣世界展望會在花蓮縣光復鄉大同村資助個案，洪水來襲時小沂跟她乾姑姑、乾姑丈3人在家，該處樓挑高的一樓建物挑高約三米高，洪水頓時灌進屋內，三人原本一起擋水，但隨著洪水湧入，瞬間失控。她的乾姑姑、乾姑丈為了保護小沂，將小沂高舉托到鐵皮屋頂高處讓小沂站在堆積物上與屋頂橫梁間，保住小沂一命，乾姑姑與乾姑丈則遭洪水淹沒。

【專家之眼】留下作品守住靈魂的勞勃瑞福

「人固有一死，或重於泰山，或輕於鴻毛。」對一位在光影中耕耘一甲子的巨星而言，死亡不是終結，而是進入一座殿堂的大門。勞勃瑞...

歷史上的今天／1954年新任巴西駐華大使 呈遞到任國書

1954年9月25日，巴西新任駐華大使杜善篤，在總統府大禮堂覲謁我國時任總統蔣中正，呈遞到任國書及前任大使李奧勃南柯辭任國書，大使館一等秘書納西華，二等秘書韋三思等隨覲...

台積電2奈米洩密案3被告不想續押提抗告 全遭駁回確定

台積電工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平涉2奈米洩密案，被檢方依違反國安法國家核心關鍵技術營業祕密之域外使用罪、竊取營業秘密罪等起訴，智慧財產及商業法院認為3人犯嫌重大，有串、滅證之虞，裁定繼續羈押禁見3個月。陳力銘等3人提抗告，最高法院裁定駁回，3人確定續押。

陸委會接捷克文物展恐嚇信 故宮：加強安全管理

陸委會因故宮捷克展接獲電子恐嚇信，故宮今天表示，據捷克國家博物館回報展館狀況一切正常，已請捷博加強安全管理；對於非理性作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。