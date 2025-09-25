副總統：赴花蓮災區有感 照顧安養不只是日常課題

快訊

中央社／ 台北25日電

副總統蕭美琴今天說，昨天赴花蓮光復災區，在收容中心除了看到年長者外，還有身心障礙等特定需求，讓她體會照顧及安養不只是日常課題，在災害發生時，更需要特殊的知識。

第六屆台北國際照顧博覽會上午在南港展覽館舉行開幕典禮，蕭副總統、衛福部政務次長呂建德、退輔會副主委吳志揚、屏東縣長周春米、立委王正旭、林月琴等人出席。

蕭副總統致詞表示，「照顧是愛，也是責任」，也是台灣人展現韌性的地方，安老是每一位台灣人都無一倖免的人生課題，如何有品質、有尊嚴且能夠在健康受到關愛的安老，是大家共同的目標。

她提到，台灣高齡化、人口少子女化非常嚴重。當台灣進入超高齡時代，照顧者的壓力是焦慮來源，照顧者承受長期勞累，在經濟與家庭責任不斷拉扯，正因為如此，透過博覽會各種經驗分享，以及各種科技、政府公共資源、民間資源的協助，更為關鍵與重要，而政府是照顧者最強的後盾。

蕭副總統說，政府從預算面、照顧者人力與薪資等方面，想盡辦法提升，作更全面的照顧，所以政府從長照1.0到2.0，到如今是3.0，讓健康老化、在地安老與安寧善終，不只是理念而是能夠落實在每一個鄰里，而無論是居家服務、日照中心，或者是喘息服務，都希望照顧者獲得更多的支援，也讓被照顧者在熟悉的環境當中，繼續安心健康的生活。

蕭副總統特別提到，她昨天到花蓮縣光復鄉災區，除了看到災害所帶來的損害，收容中心多數是長輩，除了年長之外，也還有身心障礙等特定需求。台灣在思考整體均衡發展政策的過程當中，偏鄉的人口老化更是一個嚴重的課題，昨天更讓她體認到，照顧及安養，不只是日常課題，在災害發生的時候，更需要一些特殊的知識。

她表示，內政部正在推動防災士課程，與衛福部和民間團體努力下，目前已有上萬名防災士，希望防災訓練更加普及，讓在特殊的環境面臨特殊的災害時，照顧者與被照顧者該有什麼樣的認知，以及平時能做什麼防範，讓面臨災害時降低傷害。

蕭副總統隨後參觀照顧展的屏東縣政府、衛福部、社團法人台灣居家護理暨服務協會、新北市政府、寵物長照主題館、銀光科技、台灣銀髮產業協會以及創齡藝術館等展區。創齡藝術館由新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈介紹基金會「口述歷史」銀髮慈善方案。

災害 蕭副總統

