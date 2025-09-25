公益彩券《善良一點一點》首映 照見台灣善意光點

公益彩券形象影片上映記者會，中信銀執行副總經理高人傑（後排左五）、國庫署副署長林秀燕（後排左六）揭示公益彩券核心價值，並邀請三位經銷商現身分享公益彩券如何在他們人生低谷時，帶來就業契機與重生希望。 圖／台灣彩券 提供

台灣彩券公司受中國信託商業銀行委託發行公益彩券，至今邁入第19年，為持續倡議公益彩券對臺灣社會的正面影響力，台灣彩券公司昨（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，由財政部國庫署副署長林秀燕、中國信託商業銀行執行副總經理高人傑、與台灣彩券公司董事長黃志宜共同主持，會中播映今年度全新形象影片《善良一點一點》篇，以點陣逐格動畫手法結合彩券行實景拍攝，詮釋每一張彩券背後所乘載的善意，勾勒出公益彩券在社會福利、國民年金、與全民健保等面向的實質貢獻。同時記者會也邀請三位公益彩券經銷商現身分享，娓娓道來公益彩券如何在他們人生低谷時帶來就業契機與重生希望。

公益彩券自民國88年發行以來，截至今年七月底已累積逾新臺幣6,528億元盈餘，其中50%分配給地方政府辦理兒少、婦女、老人，身障福利、社會救助等，45%用在國民年金，5%提供全民健保準備。為確保每一分錢都能專款專用，財政部特別設置監理委員會，監督彩券盈餘的分配及運用，讓公益彩券盈餘發揮最大效益。財政部國庫署副署長林秀燕表示：「公益彩券發行的初衷就是增加社會福利財源及協助弱勢族群就業，多年來中國信託與台灣彩券在主管機關財政部的督導下，始終落實公益彩券盈餘專款專用的原則，讓購買彩券的民眾更放心自己的愛心及善念，都運用在真正需要的地方，並傳遞到全臺灣各縣市的每個角落。」

為使社會大眾更為理解公益彩券背後的價值，今年度形象影片《善良一點一點》篇，採用點陣逐格動畫結合彩券行實景拍攝的新穎製片方式，生動展現每一張彩券如同一點一點的善意累積堆疊成為一股力量，將每張彩券所承載的善意實質轉化為社會照護資源，長年支持老年、婦女、兒童、身心障礙者與原住民族群等全臺弱勢族群，展現公益盈餘運用的正向循環。

中國信託銀行執行副總高人傑表示：「公益彩券設計初衷就是讓彩券盈餘專款專用於公益事業，這也是中信銀行當初參與競標取得彩券發行權的主要目的：做公益。我們堅信每張彩券的背後都能為臺灣這片土地帶來更多的好事，中信銀行未來也將持續與台灣彩券密切攜手，為臺灣的彩券產業貢獻最大的努力，確保彩券制度公平、透明，讓買彩券成為民眾參與社會公益的具體方式，延續並深化助益弱勢族群的動能。」

台灣彩券公司董事長黃志宜表示：「公益彩券長期協助弱勢族群創造就業機會，截至今年七月底共扶助68,958位彩券經銷商與其家庭擁有穩定收入、改善生活，在社會角落播下希望的種子，今天首映的影片《善良一點一點》篇不只是形象推廣，我們希望透過影像的溫度與故事的力量，讓民眾更直觀地理解到：每一張彩券的背後，都是改變社會的一份力量，是承載信任與共好的平台。」台灣彩券也將持續深化彩券與地方社福政策的連結，強化與年輕族群的溝通語言，讓更多民眾透過公益彩券這個連結，與臺灣這片土地產生共創未來的選擇。

公益彩券的深層價值，不僅體現在社福資源挹注，更實現在一個個翻轉人生的故事裡。記者會邀請到三位經銷商現身分享人生故事。彰化青年鄭諺敦29歲時發生重大意外，在工作中失去雙掌，人生陷入封閉與低潮，後來販售刮刮樂成為他重新出發的契機，如今成為第五屆的經銷商，不僅重新建立自信、重啟生活步調，也讓「環遊世界」的夢再次萌芽。中年罹患中風、行動不便的辜清華與妻子一同扶養患有先天腦性麻痺女兒，他們從第四屆開始經營彩券行至今，靠著一張張彩券的穩定收入，讓他們全家得以團聚在一起、相互扶持，彩券行不僅是穩定的經濟支柱，更是讓這個家庭重新撐起生活重心的避風港。臺北的洪雅玲原本是正常的上班族，卻在十多年前突發腦膜炎，雖幸運撿回一命，卻因下半身癱瘓而行動受限，如今經營彩券行靠自己的雙手賺取收入，更向家人證明她依然有能力，在逆境中迎向新生。

《善良一點一點》短片連結：https://youtu.be/Yk8oWUuMU68

《經銷商人生奮鬥故事》短片連結：https://youtu.be/YZF-GHr4HF4