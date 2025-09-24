領務局走入校園宣導旅安 籲勿信不實海外求職訊息
領務局今天走入校園舉辦旅安宣導活動，領務局副局長賴銘琪表示，近年海外求職詐騙案件頻傳，藉著校園宣導提醒切勿輕信網路不實海外求職詐騙訊息，並培養學子在國外遭遇急難時的應變能力。
外交部晚間發布新聞稿指出，領務局今天在新北市私立莊敬高職舉辦「入校旅外安全宣導活動」，共計269名師生參與。
領務局副局長賴銘琪表示，領務局期盼藉由深入校園宣導，及早將正確的旅外安全觀念向下紮根，如近年來海外求職詐騙案件頻傳，藉著校園宣導提醒切勿輕信網路不實海外求職詐騙訊息，並培養學子在國外遭遇急難時的應變能力，以及介紹駐外館處能提供旅外國人急難救助的協助。
外交部說明，這次宣導活動結合最新旅外安全影片播放及問答互動，帶領學生進行旅外安全知識宣導及有獎徵答，同時也在校內舉辦旅安知識挑戰競賽，透過互動遊戲方式推廣旅外安全觀念，增加學生的學習動機及興趣。
外交部提到，參加競賽成績前3名者還獲得「旅外安全校園宣導大使」榮譽證書和波鴿吉祥物精美小禮物。活動現場也請來了外交部領務局的吉祥物「波鴿」與「波妹」與校內師生進行互。
外交部表示，領務局今年與線上學習平台學習吧團隊合作，於9月9日至12月19日期間推出旅外安全線上學習宣導活動，課程搭配生動活潑的「波鴿出國旅遊一點通-海外安全篇」及「波鴿出國旅遊好幫手-旅遊護航篇」等旅外安全動畫影片以加強宣導。領務局也舉辦線上教師研習活動，協助教師規劃旅外安全課程，讓旅外安全觀念深入校園。
