「我的減碳存摺」全民應援再升級！超越33萬人參與捷運年票送給你！力拚突破40萬人響應，悠遊付儲值金等你來拿！

為提升民眾使用大眾運輸的意願，推動低碳生活理念，臺北市政府交通局於114年9月24日上午10點，在捷運大安森林公園站陽光大廳舉辦「碳OUT！114年我的減碳存摺全民應援加碼送」記者會，邀請市民朋友共襄盛舉。

碳OUT!基北北桃114年我的減碳存摺加碼送活動大合照。 圖／李清宇 攝影

基北北桃「我的減碳存摺」全民運動自推出以來廣受好評，今年特別新增「兌獎制」，鼓勵市民以實際行動參與，只要當月累積減碳量達20公斤以上，次月1日即開放兌換，包括雙北專用垃圾袋、動物園門票等地方特色獎項，經常於短時間內秒殺，反映活動熱度持續升溫。截至114年9月15日，參與人數已達35萬7,178人，正式突破去年33萬人紀錄。

活動現場邀請人氣啦啦隊熱情應援，現場頒發親筆簽名T恤給幸運參與者，感謝市民實際支持低碳出行，共同守護環境。

超越33萬人參與，力拚突破40萬人響應，加碼好禮送給你。 圖／李清宇 攝影

臺北市政府交通局謝銘鴻局長表示，為回饋市民熱情支持，114年10月至12月將加碼推出「捷運年票抽獎活動」，每月抽出4名幸運者，共送出12張捷運年票（每張市值1萬2,000元），中獎者可於首次刷卡日起一年內不限次數搭乘臺北捷運（詳細使用規則請見活動官網）。對於通勤族及愛用大眾運輸的民眾而言是一大福音。不論是新會員或舊用戶，只要立即打開「我的減碳存摺」APP登錄，就有機會抽中！

此外，謝銘鴻局長也宣布「我的減碳存摺」挑戰新目標：若參與人數於活動期間突破40萬人，將加碼抽出總額40萬元的悠遊付儲值金，屆時將由40位幸運市民各獲得1萬元，鼓勵更多人加入減碳行列。

活動登錄抽好禮-啦啦隊隊員親頒簽名T恤。 圖／李清宇 攝影

「我的減碳存摺」全民運動將持續至114年底，尚未加入的市民只要立即下載悠遊付APP，登入「我的減碳存摺」，綁定記名悠遊卡，搭乘基北北桃公共運輸，即可累積減碳量、參加每月兌獎與抽獎活動。讓我們一起行動，減碳愛地球，打造永續的城市生活，也為自己創造好康回饋！更多活動資訊請至官網查詢：https://co2-passbook.com/。