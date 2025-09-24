故宮捷克展遭恐嚇 綠：勿把政治攻防遷怒文化資產

故宮博物院文物正在捷克國家博物館展出，但陸委會接獲電子恐嚇信，引發關注。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，這是文化交流，遺憾與不解為何有人發出恐嚇，希望不要把現實政治攻防，遷怒千年、百年的文化資產。

故宮博物院百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」在捷克國家博物館揭幕，不過陸委會接獲電子恐嚇信，指稱倘若展覽不喊停，恐將有縱火、失竊、開槍等事件發生。

對此，鍾佳濱受訪表示，各國各有歷史與文化，也有當前的政治立場，千萬不要因政治立場的差異，延伸仇恨到各國的文化交流。國與國的文化交流是常態，透過文化資產、人類遺產，更理解彼此的差異與人文。

民進黨立委許智傑透過媒體群組表示，中共打壓台灣手段太粗暴，相信中共一連串的戰狼外交會被世界唾棄。希望捷克做好防範，期盼故宮、台灣藝文團體繼續走向世界，讓世界更能分辨台灣與中國的不同。

民進黨立委林宜瑾說，台灣人懂得欣賞清廷工藝「翠玉白菜」，也為走在台灣美術最前沿的「甘露水」而感動，正因為歷史記憶及意識型態的繽紛交融，創造今天的台灣人。台灣絕對不會屈服於任何野蠻的暴力威脅，要讓世界看見台灣的多元包容。