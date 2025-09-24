快訊

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

故宮捷克展遭恐嚇 綠：勿把政治攻防遷怒文化資產

中央社／ 台北24日電

故宮博物院文物正在捷克國家博物館展出，但陸委會接獲電子恐嚇信，引發關注。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，這是文化交流，遺憾與不解為何有人發出恐嚇，希望不要把現實政治攻防，遷怒千年、百年的文化資產

故宮博物院百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」在捷克國家博物館揭幕，不過陸委會接獲電子恐嚇信，指稱倘若展覽不喊停，恐將有縱火、失竊、開槍等事件發生。

對此，鍾佳濱受訪表示，各國各有歷史與文化，也有當前的政治立場，千萬不要因政治立場的差異，延伸仇恨到各國的文化交流。國與國的文化交流是常態，透過文化資產、人類遺產，更理解彼此的差異與人文。

民進黨立委許智傑透過媒體群組表示，中共打壓台灣手段太粗暴，相信中共一連串的戰狼外交會被世界唾棄。希望捷克做好防範，期盼故宮、台灣藝文團體繼續走向世界，讓世界更能分辨台灣與中國的不同。

民進黨立委林宜瑾說，台灣人懂得欣賞清廷工藝「翠玉白菜」，也為走在台灣美術最前沿的「甘露水」而感動，正因為歷史記憶及意識型態的繽紛交融，創造今天的台灣人。台灣絕對不會屈服於任何野蠻的暴力威脅，要讓世界看見台灣的多元包容。

故宮 文化資產 捷克

延伸閱讀

花蓮堰塞湖溢流 鍾佳濱：綠執政縣市照921橫向調度救災資源

不排除恐攻！翠玉白菜赴捷克展出遭恐嚇 故宮呼籲：盼各界尊重文化

中央社徵駐芬蘭記者捧林昶佐？綠：加碼投資乘勝追擊

民進黨團幹部改組 鍾佳濱任新幹事長、總召柯建銘陳續任

相關新聞

陸委會接捷克文物展恐嚇信 故宮：加強安全管理

陸委會因故宮捷克展接獲電子恐嚇信，故宮今天表示，據捷克國家博物館回報展館狀況一切正常，已請捷博加強安全管理；對於非理性作...

高雄龍水里「富人多」被大里拆小里 為何地方急跳腳？

在高雄市，若提起龍水里，名字或許陌生，但只要說到「美術館」，人們立刻會聯想到知名豪宅聚落與高房價象徵，也讓龍水里被譽為「富人里」。這片因美術館重劃而崛起的社區，近年人口急速膨脹，規模堪比一座中小型鄉鎮。如今，高雄市政府以行政效率為由，計畫將龍水里一分為二，卻意外掀起地方激烈反彈…… 一場看似單純的「大里變小里」行政調整，里民的擔憂與焦慮究竟來自哪裡？

恩師孔傑榮逝世 馬英九哀痛懷念

美國資深法律學者孔傑榮昨天逝世，享壽95歲。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，孔傑榮是前總統馬英九的恩師，馬英九對孔傑榮仙逝...

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

「華爾街日報」報導，美國資深法律學者孔傑榮昨天逝世，享壽95歲。孔傑榮是前總統馬英九與前副總統呂秀蓮的恩師，對台灣民主化...

歷史上的今天／1956年籃球女將吳寶華婚禮 嚴家淦致賀

1956年9月24日，籃壇女將吳寶華與台北市府秘書郁彝章的婚禮，在中山堂光復廳舉行，由當時的最高法院院長謝瀛洲福證，一對璧人結為連理。台灣省府主席嚴家淦親往致賀，光復廳中喜氣洋溢，觀禮佳賓5百餘人。吳寶華於婚禮後向新聞界宣布，「從今天起，我正式脫下戰袍改易廚裝，自馳騁衝殺的球場走向安詳溫暖的家，一心一意的作一個好主婦。自然，我捨不得那些同我出生入死的姊妹們，以後我還是可以以籃壇舊友的資格，在一旁助威吶喊。」

輝達宣布投資OpenAI 1000億美元 協助布建AI基礎建設

OpenAI 與輝達（ NVIDIA ）今日宣布意向書，雙方將展開具里程碑意義的策略合作，為OpenAI新一代人工智慧（AI）基礎設施部署至少 10百萬瓩（gigawatt）的NVIDIA系統，在部署超級智慧（superintelligence）的目標下訓練並執行其新一代模型。為支持包括資料中心與電力供應容量的部署，NVIDIA計畫在新系統部署期間，對 OpenAI 投資最高達1000億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。