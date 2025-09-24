故宮捷克展遭恐嚇 外交部：駐處已請當地警方注意

快訊

中央社／ 台北24日電

陸委會接獲恐嚇電郵表示，若故宮在捷克持續舉辦文物展，恐將有縱火、開槍等事件發生。外交部今天表示，已指示駐捷克代表處立即洽請捷克警方注意。

故宮博物院文物正在捷克國家博物館展出；陸委會接獲電子恐嚇信指稱，倘若展覽不喊停，恐將有縱火、失竊、開槍等事件發生。陸委會23日強調，嚴正譴責這樣的恐怖威脅，呼籲停止暴力恐嚇非理性行為。

外交部上午回覆中央社提問表示，獲陸委會告知於22日接獲恐嚇電郵表示，若繼續於捷克國家博物館舉辦文物展，不排除該館將發生人員意外、遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等事件。

外交部強調，已指示駐捷克代表處立即洽請捷克警方注意，也建議陸委會將該恐嚇電郵送交台灣警政單位查處，並嚴厲譴責此等恐嚇威脅行徑。

