陸委會接捷克文物展恐嚇信 故宮：加強安全管理
陸委會因故宮捷克展接獲電子恐嚇信，故宮今天表示，據捷克國家博物館回報展館狀況一切正常，已請捷博加強安全管理；對於非理性作法，故宮也予以譴責。
大陸委員會（陸委會）昨天透過新聞資料表示，22日接獲電子恐嚇信指稱，倘若政府繼續在捷克國家博物館（捷博）舉辦文物展，不排除該館將發生縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等事件，希望政府慎重考量展覽是否繼續舉辦。
國立故宮博物院今天透過新聞稿表示，22日接獲陸委會電話聯繫後，外交部、故宮已分別轉知駐捷克代表處及捷克國家博物館，要求相關單位加強防範，避免意外事件發生。
為此，故宮今天也召開捷克展緊急應變會議，院長蕭宗煌召集登錄保存處、器物處、書畫文獻處、數位資訊室及政風室等相關單位研商應變措施，也知會國內相關單位，協助加強院區、展場及資訊系統防護，避免危害南北院區情事發生。
故宮表示，故宮已請捷博加強安全管理，留意是否有可疑人士，並適時聯繫回報，也與捷博保持密切聯繫，並安排視訊會議，以利即時溝通與處理。
故宮呼籲，此次赴捷克展覽，屬於國際博物館界正常合作的文化交流活動，旨在讓歐洲民眾認識故宮文物，並吸引來台觀光，具有良善正面意義，期待各界給予尊重與支持。
對於非理性作法，故宮則予以共同譴責，並將採取必要的應對措施，盼各界共同尊重文化的普世價值。
