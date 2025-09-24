恩師孔傑榮逝世 馬英九哀痛懷念

1956年9月24日，籃壇女將吳寶華與台北市府秘書郁彝章的婚禮，在中山堂光復廳舉行，由當時的最高法院院長謝瀛洲福證，一對璧人結為連理。台灣省府主席嚴家淦親往致賀，光復廳中喜氣洋溢，觀禮佳賓5百餘人。吳寶華於婚禮後向新聞界宣布，「從今天起，我正式脫下戰袍改易廚裝，自馳騁衝殺的球場走向安詳溫暖的家，一心一意的作一個好主婦。自然，我捨不得那些同我出生入死的姊妹們，以後我還是可以以籃壇舊友的資格，在一旁助威吶喊。」

2025-09-24 00:00