恩師孔傑榮逝世 馬英九哀痛懷念

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九的恩師孔傑榮昨天逝世，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九也認為，孔傑榮對台美關係的貢獻，值得台灣各界無盡的懷念。圖／聯合報系資料照片
美國資深法律學者孔傑榮昨天逝世，享壽95歲。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，孔傑榮是前總統馬英九的恩師，馬英九對孔傑榮仙逝非常哀痛，馬英九也認為，孔傑榮對台美關係的貢獻，值得台灣各界無盡的懷念。

蕭旭岑表示，孔傑榮教授是馬前總統的恩師，多年來，孔教授對促進台美關係，關心兩岸交流，都曾給予馬前總統許多建議，影響非常深刻。對孔教授仙逝，馬前總統非常哀痛，也對家屬表達誠摯的哀悼與慰問。

蕭旭岑表示，2023年馬前總統訪美，回到紐約大學演講座談，就是由孔教授主持。當時孔教授精神矍鑠健旺，還邀請馬前總統到家中用餐。馬前總統非常懷念孔教授，更認為孔教授對台美關係的貢獻，值得台灣各界無盡的懷念。

