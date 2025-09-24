聽新聞
廉政專刊公布縣市長財產 鍾東錦疏漏認罰申報不實
監察院昨天公布最新一期廉政專刊，揭露縣市長財產申報情況，其中，國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚存款破700萬元，債務卻高達4479萬元；苗栗縣長鍾東錦因「故意申報不實」被罰72萬元。
鍾東錦臉書回應，「若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，我也不例外。」
「廉政專刊」283期公布國民黨縣市長包含徐榛蔚、林姿妙、基隆市長謝國樑、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠等人財產；其中徐榛蔚與配偶、國民黨立法院黨團總召傅崐萁名下有2筆土地、1筆建物，皆在花蓮縣吉安鄉，存款713萬6846元，信託部分有2筆土地、2筆建物，皆坐落台北市大安區，債務則有4479萬4282元。
林姿妙存款99萬9363元、2筆保險；信託部分有5筆土地、1筆建物，皆在宜蘭羅東鎮；債務1630萬587元。
謝國樑有1筆土地、4筆建物，皆位於新北，存款878萬1862元、債務1330萬元，投資事業5981萬5000元。另有1筆基隆市安樂區的土地信託，和股票8萬5430元。
民進黨籍嘉義縣長翁章梁名下7筆土地、4筆建物，皆位於嘉義縣，存款276萬4060元、17筆保險，另有1輛日產汽車。屏東縣長周春米名下1筆土地、2筆建物，存款629萬8569元，1部賓士汽車，股票等有價證券3萬2220元，另有1筆土地、1筆建物交付信託。
