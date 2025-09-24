交安小店長現身靖娟「小黃帽交通安全童樂會」全家便利商店以零錢捐守護童行，攜手靖娟將交安知識生活化

靖娟基金會攜手全家便利商店在華山文創園區舉辦「小黃帽交通安全童樂會」。 圖／靖娟基金會 提供

靖娟基金會長期致力於兒童交通安全教育，兒少照護與教育亦為全家便利商店長期關注議題，為協助孩子與家長培養正確交通觀念，雙方自2020年攜手共同推動「小黃帽交通安全教育計畫」，至今(2025)已正式邁入第6年，在社會大眾愛心零錢支持下，已培訓129位交安種子講師，並深入校園講授2,386堂交安課程、製作發放55,240份繪本、安全手冊等交安教材，帶領孩子認識交通環境風險，培養正確的交安觀念，累積超過10萬名兒童受惠。為響應政府交通安全月，靖娟基金會與全家便利商店9/15(日)在華山文創園區舉辦「小黃帽交通安全童樂會」，並首創便利商店體驗關卡活動，將「全家」最熱門的小店長體驗活動搬至現場，共吸引超過200位孩子穿上「全家」迷你制服，在熟悉的便利商店情境中學習交通安全的知識。

靖娟基金會年度活動「小黃帽交通安全童樂會」推出「歡迎光臨！全家交安小店長」關卡，為「全家」首度將廣受歡迎的小店長體驗與交通安全教育結合成為遊戲，靖娟基金會以多年累積的兒少交安專業，讓遊戲設計不只好玩，更能精準回應孩子在生活中最容易忽略的風險。例如讓孩子在貨架補貨與櫃台結帳的過程中，透過觀察、思考做出最正確的交通安全決策，未來還能將這些知識帶入日常生活中，守護自己與家人的安全。

#共同推動交通安全，守護童行

身為社區民眾好夥伴的『全家』，盼發揮通路力量，將交安知識落實到社區當中。 圖／靖娟基金會 提供

在全台灣有超過4400家店鋪的「全家」無疑是最佳的兒童交通安全觀念推廣據點，靖娟基金會執行長許雅荏表示感受深刻，「過往我們透過『全家』發放教材或繪本，都是秒殺的狀況，比搶五月天的票還要猛。店頭海報溝通效果也很棒，每對親子進入商店的時候，都能獲得交通安全知識。像此次「小黃帽交通安全童樂會」的交安小店長活動，透過『全家』的傳播帶來更多親子參與。」她認為對於基金會而言，「全家」給予的幫助不僅是公益募款，更重要的是能讓交通安全知識觸及更廣的力量。

全家交安小店長活動中體驗「掃碼嗶嗶」結帳任務，透過收銀實作與觀看交通安全宣導影片，將遊戲體驗轉化為生活中的安全知識。 圖／靖娟基金會 提供

過去，由政府主導的交通安全教育，多半在學校領域投入，父母較少機會共同參加，不少家長感到焦慮，「但靖娟與全家有一個共同的理念，是將維護生命安全的知識社區化、家庭化。」許雅荏說，全家便利商店是社區中重要的生活場域，靖娟基金會則擁有交通安全的知識與兒少輔導的經驗，兩相結合之下，能夠真正將交安知識落實到社區當中，提升親子主動防護的能力，並降低父母的擔憂。

許雅荏指出，很多家長其實本身是焦慮的，所以才會選擇「接送」來確保安全。但往往只跟孩子說「你要小心」，卻沒有告訴他「要小心什麼」，透過「小黃帽交通安全教育計畫」的具體體驗，讓孩子與家長知道防範的目標是什麼，也能在日常中落實，甚至藉由孩子去影響父母的交安意識。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺則表示，「『全家』長期深入社區鄰里，如加盟店長常主動參與社區服務，甚至上下學時幫忙指揮交通；身為社區民眾好夥伴，『全家』盼發揮通路力量，於兒童交通安全觀念推廣扮演更積極的角色，故當靖娟基金會提出玩中學交安的『小黃帽交通安全童樂會』相關活動，雙方立刻想到『全家』可將最熱門的小店長體驗活動搬至現場，也讓『全家』成為「守護童行」的最佳合作夥伴。

#從遊戲中體驗，讓安全成為日常

活動設計是靖娟基金會的專業，透過「你要教誰？他的身心發展狀況如何？他應該注意什麼？」等原則去設計外，更根據事故發生原因的分析結果，許雅荏表示，「過馬路未注意左右來車」、「未依規定穿越道路」和「在道路上嬉戲或奔跑」是孩子最容易忽略三項行為，因此設計了當孩子在路口沒有停下來時，就會看到車子突然衝出來的情境體驗，藉此建立「危險感知」的觀念。「孩子其實非常聰明，這種安全體驗對他們來說只要一次，就可能記得一輩子。這也是為什麼我們覺得活動相當有價值。」許雅荏說。

今年的「小黃帽交通安全童樂會」推出了17道遊戲關卡。靖娟將多年事故數據與兒少行為分析轉化為具體體驗，讓孩子能在模擬情境中建立正確的危險感知。例如最基本的認識交通標誌的「安全小駕駛」，小朋友要繞著ㄇ字型路線開車，沿路會出現「當心兒童」、「紅綠燈號誌」、「遵行方向右轉」等標誌，辨認並回答正確後開到出口，就能成功過關。再到戴上VR眼鏡，進入騎腳踏車模擬情境的「安全上路！腳踏自行車VR體驗！」，闖關者需要了解道路上可能出現的危險因子，並用正確方式騎乘，才能安全通過考驗。而孩子們搭乘公車的頻率也很高，因此特別設計「乘車安全守門員」，讓小朋友與家長一起體驗下車時安全方向，並認識駕駛的視野死角，以確保身為乘客與行人的安全。每一個關卡都寓教於樂。

搭乘公車也是孩子常使用的大眾運輸，以實體公車，讓小朋友學習公車安全守則8 步驟，並讓親子認識公車逃生設備及知識。 圖／靖娟基金會 提供

體驗大車車開車遊戲，帶領幼兒了解大客車的視野死角及內輪差，讓兒童判斷行人的安全停等位置。 圖／靖娟基金會 提供

以聲音遊戲，強化小朋友對於交通環境警示聲的認識，善用聽覺來辨識車輛傳達的訊息。 圖／靖娟基金會 提供

模擬交通環境情境，讓家長可以理解兒童的視野範圍，以及認識「視野死角」產生的危險，並學習安全行走的方法。 圖／靖娟基金會 提供

#透過「交安小店長」，孩子學會安全判斷

走進「歡迎光臨！全家交安小店長」關卡，又是另外一種體驗。這裡飲料櫃、麵包架、結帳台一應俱全，宛如把全家便利商店搬進會場，只不過上架的商品變成了交通安全教材。將乘車安全、行人安全等情境巧妙融入教具中，讓孩子在遊戲裡自然學習。例如補貨任務中，小朋友必須辨認「戴安全帽的菠蘿麵包」與「沒戴安全帽的菠蘿麵包」，或「安全帶不鬆餅」與「安全帶鬆鬆餅」，並將安全的商品上架。在熱狗區，孩子則要在熱狗烤熟前找出三種正確行為，連吳采樺部長親自嘗試後，都直呼：「這其實有點難度！」但她也強調，透過動手體驗的挑戰，孩子能更深刻記住安全重點。

透過最常見的生活商品進行交通安全辨識遊戲，將日常情境轉化為安全知識，輕鬆培養正確的交安觀念。 圖／靖娟基金會 提供

在「熱狗挑戰區」遊戲中，必須在熱狗烤熟前找出三種正確交通安全行為，讓親子共同學習。 圖／靖娟基金會 提供

最受小朋友喜愛的，莫過於「掃碼嗶嗶」的結帳任務，此時必須觀看宣導影片，讓孩子們深化學習。這些遊戲都需要理解交通知識後，透過思考與判斷才能過關，成功過關後，還可以獲得「交通安全幣」，在離開前把獲得的交通安全幣投入零錢箱，象徵親子大眾與全家、靖娟共同支持「小黃帽交通安全教育計畫」。完成所有任務後，小小店長們還能獲得由「全家」贊助的鮮乳餅乾及50元購物金，讓交通安全教育延續到日常生活。現場完成挑戰孩子們興奮地跟父母說：「我會跟爸爸媽媽說騎機車一定要把安全帽戴好！」、「過馬路要跟爸爸媽媽手牽手，還要走在安全的地方。」陪同的家長也表示，這次活動兼具教育性與趣味性，看著孩子穿上小店長制服專注體驗與學習，感到既開心又安心。

完成任務後將獲得交安幣並投入箱中，用實際行動累積守護自身與他人交通安全的承諾。 圖／靖娟基金會 提供

許雅荏也同步指出，目前交通事故的死亡人數雖逐年下降，但每年仍有一萬多名孩子因事故而受傷。台灣正面臨少子化，孩子的傷亡對家庭與社會都是巨大的創傷與負擔。據統計約七成的交通事故肇因於駕駛，顯見兒童交通事故最大的風險來自「駕駛人」，需要從環境工程、駕駛教育、執法等多面向改善。她強調，唯有企業、政府與家庭共同投入，才能真正降低事故發生，並逐步邁向「零死亡」的願景。未來，靖娟基金會將與全家便利商店持續攜手，希冀運用「全家」深入鄰里的社會影響力，把交通安全教育融入日常與社區，一起守護孩子安全回家。

靖娟基金會及全家便利商店代表一同參與交通安全遊戲體驗，透過趣味互動學習安全觀念，把交安知識融入日常生活。 圖／靖娟基金會 提供