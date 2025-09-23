中研院率團出席越南PNC年會 共探AI未來社會

中央氣象署今天上午8時30分解除樺加沙颱風陸上警報，預報中心簡任技正伍婉華上午指出，今日花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區，屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。至於花東及恆春半島明天降雨依舊明顯。 台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，今晚到明天有機會發展為熱帶性低氣壓，最快明天到後天生成颱風博羅依，預估朝呂宋島方向移動機率高 。目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，如果博羅依生成，又是3颱共存。

2025-09-23 11:41