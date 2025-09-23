中研院率團出席越南PNC年會 共探AI未來社會
中研院今天說，副院長彭信坤率團出席20日到22日在越南河內舉行的「太平洋鄰里協會」（PNC）年會，共探AI（人工智慧）新挑戰與人類智識新定位，也贈書期望深化雙邊學術合作。
中央研究院發布新聞稿表示，「太平洋鄰里協會」（Pacific Neighborhood Consortium, PNC）年會暨聯合會議成立第32年，今年在越南社會科學翰林院（Vietnam Academy of Social Sciences, VASS）舉辦的年會有台灣、韓國、日本、美國、英國、越南、中國、印尼與馬來西亞等超過100名專家學者共襄盛舉。
中研院說，響應今年大會主題「心靈遇見機器：重新思考人工智慧時代中的智能與知識」（Mind MeetsMachine: Rethinking Intelligence and Knowledge in theAge of AI），中研院從人文社會中不同領域出發，人文社會科學研究中心研究員詹大千以AI重建歷史地名、歐美研究所副研究員何之行探討倫理與人機互動、歷史語言研究所副研究員陳淑君聚焦ChatGPT應用於藝術與建築索引典（AAT）。
此外，近代史研究所副研究員張哲嘉分析建置近代中國醫學史研究平台挑戰與展望、史語所研究助技師王祥安分享書目資料庫邁向知識庫「越南漢喃文獻資料庫」開發歷程，充分展現中研院跨領域研究豐沛量能。
中研院也透過「開放博物館」數位平台，推出線上展覽與海報，並與國家圖書館及越南出版單位合作，展示數百冊學術專書，呈現數位人文研究與出版最新成果。
中研院表示，今年大會投稿數共67篇研究論文、20篇學術海報發表，涵蓋數位典藏、佛學文獻、地理資訊、跨國研究、科技倫理與社會應用等，展現多元且前瞻研究成果，也延續與美國電子文化地理圖誌協會（Electronic Cultural Atlas Initiative, ECAI）合作，辦6場工作坊，推動國際學術網絡交流與實踐。
