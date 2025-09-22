承諾跳票！台電林口一號機今日仍未修復 歸隊等明天

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
林口火力發電廠燃煤機組一號機傳出破管停機的狀況，日前入夜尖峰時段在今年首度亮出代表「供電警戒」的橘燈。圖／本報資料照片
台電林口電廠1號機上周故障，經濟部與台電原本都表示，林口1號機將在9月21日完成修復，22日重新併聯發電，緩解台灣供電吃緊的狀況。但台電承諾跳票，今日林口1號機仍未修復。台電則表示，預計明（23）日上午6時可以完成檢修交付啟動，下午3時併聯發電。

興達電廠新2號機日前發生爆炸意外，讓鄰近的新1號機也停機檢查，隨後林口二號機、一號機也接連發生故障，上周備轉容量率一度低到只剩3.8%。對於供電吃緊狀況，經濟部與台電原本都表示，會在本周林口一號機修復、歸隊發電後得到緩解。

但今日台電官網上，林口1號機仍顯示故障。台電則表示，林一機鍋爐洩漏檢修，因洩漏位置複雜，因此施工不易，故本次檢修時間較長，預計明（23）日上午6時可以完成檢修交付啟動，下午3時併聯發電。

台電 興達電廠 經濟部

