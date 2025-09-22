快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

聽新聞
0:00 / 0:00

興達爆炸初判因未使用正確墊片 台電要求立即檢討

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電新建興達天然氣電廠爆炸，造成台灣供電吃緊。圖／本報資料照片
台電新建興達天然氣電廠爆炸，造成台灣供電吃緊。圖／本報資料照片

台電興達新2號機日前發生爆炸，事故原因初判是天然氣加熱器管線法蘭因統包聯盟（美商奇異公司、中鼎公司）未使用正確墊片，9日首度進行熱燃料試運轉時，墊片受近300度高溫影響失效，引起天然氣洩漏及火災，台電要求統包聯盟立即檢討 另將強化內部檢查程序。

台電表示，針對本次事故，台電已要求統包聯盟立即檢討改善，後續將依調查證據求償，台電也已內部檢討，法蘭墊片之安裝將由台電實地見證，確認使用正確墊片並拍照存證，同時將介入統包聯盟之墊片領用及管控機制。

另針對放寬振動值之謠傳，台電說明，墊片失效與振動值無關，該機組無高振動問題，與事故法蘭無直接連結，且法蘭接頭由20組螺栓強力鎖固壓緊墊片，即使管路振動也不會使墊片磨損失效。

台電表示，9日事故當晚，台電董事長曾文生即赴現場了解，10日召開記者會說明事故情形及影響範圍，17日高雄市府消防局進行火災事故調查，由各項調查事證初判事故係因統包聯盟未使用正確墊片，台電依承諾持續公開處理進度，於20日再度召開記者會說明事故初判原因。目前現場取下之螺栓由市府消防局送驗，事故肇因需待消防局調查結果確認。

台電也說，事故發生後，曾文生即率隊拜會周邊里長，電廠亦對居民展開慰問及災損調查。參採里長建議迅速改善事故通報機制，13日進行警報簡訊演練並於同日完成鄰近430戶之逐戶拜會。截至21日確認28戶受災，其中3戶已修復、8戶排修中，餘17戶協調處理中，台電將持續關懷及協助。

台電表示，興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用，調度啟動皆符合環評承諾、空污法及高雄市府環保局今年5月23日之行政處分等相關規定，隨時與地方政府連線並接受環保單位監督，資訊公開透明絕無「違法啟動」、「偷開」等情事。

台電 天然氣

延伸閱讀

黃國昌赴台電興達電廠 批火災調查草率：踐踏高雄人權益

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

調漲電價 台電董座曾文生委屈：價格無法自己決定

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

相關新聞

承諾跳票！台電林口一號機今日仍未修復 歸隊等明天

台電林口電廠1號機上周故障，經濟部與台電原本都表示，林口1號機將在9月21日完成修復，22日重新併聯發電，緩解台灣供電吃...

副總統感謝北美台商總會集資 台灣廣告登上時代廣場

在聯合國大會召開之際，紐約時代廣場巨型看板亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）廣告，副總統蕭美琴...

承認巴勒斯坦國「台灣被列名」 外交部：現階段無規畫

英國、澳洲、加拿大與葡萄牙等多個美國盟國相繼宣布承認巴勒斯坦國家地位。而巴勒斯坦自治政府在社群照片中，台灣被列為「承認或有意承認巴勒斯坦國的國家」。我外交部表示，我國政府現階段暫無承認巴勒斯坦的規畫，惟將持續關注國際情勢發展，並呼籲巴方在相互尊重的基礎上能與我國進行友好接觸。

興達爆炸初判因未使用正確墊片 台電要求立即檢討

台電興達新2號機日前發生爆炸，事故原因初判是天然氣加熱器管線法蘭因統包聯盟（美商奇異公司、中鼎公司）未使用正確墊片，9日...

世亞盟理事長曾永權： 非政府組織能主動自草根察覺危機及時防範

2025年世盟年會暨第66屆亞盟年會今天在台北舉行，世亞盟中華民國總會理事長曾永權表示，我應當將資源與關注提升至區域性戰...

獨／台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的3件怪事

淡江大橋是世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋、是台灣的驕傲，最近因為中央3件離譜的事，讓一座創意絕美地標的跨海大橋沾上濃濃政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。