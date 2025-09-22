副總統感謝北美台商總會集資 台灣廣告登上時代廣場

在聯合國大會召開之際，紐約時代廣場巨型看板亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）廣告，副總統蕭美琴今天發文，感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與熱愛台灣的人士慷慨集資，讓台灣的光芒被世界看見。

蕭副總統透過臉書發文說，全球最受矚目地標之一的紐約時代廣場巨型看板，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（BetterTogether）的廣告，「讓台灣之光在世界亮起」。

她說，這不僅照亮了紐約，更讓台灣的光芒被世界看見。

副總統表示，儘管外交部因預算遭到刪減，今年無法支應這筆高額的廣告費用，但一群熱血的海外台灣人，自發集結民間力量，展現無比堅韌的生命力與凝聚力。

她說，特別感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與熱愛台灣的人士慷慨集資與大力協助。正是因為這份對家鄉的愛與團結，才讓台灣的聲音得以在國際舞台上被聽見。

蕭副總統表示，聯合國總辯論將於本週開始，而台灣友邦也在上週聯名致函聯合國秘書長古特雷斯，不僅爲台灣仗義執言，更表達堅定支持台灣國際參與的立場，包括帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、聖露西亞與聖文森及格瑞那丁等9國常任代表，台灣由衷感謝。

她說，感謝台灣堅定的盟友，一同為自由、民主以及維持全球的安全、繁榮、穩定而努力。台灣的聲音，終將被世界聽見。