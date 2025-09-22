快訊

中央社／ 台北22日電
副總統蕭美琴。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
聯合國大會召開之際，紐約時代廣場巨型看板亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）廣告，副總統蕭美琴今天發文，感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與熱愛台灣的人士慷慨集資，讓台灣的光芒被世界看見。

蕭副總統透過臉書發文說，全球最受矚目地標之一的紐約時代廣場巨型看板，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（BetterTogether）的廣告，「讓台灣之光在世界亮起」。

她說，這不僅照亮了紐約，更讓台灣的光芒被世界看見。

副總統表示，儘管外交部因預算遭到刪減，今年無法支應這筆高額的廣告費用，但一群熱血的海外台灣人，自發集結民間力量，展現無比堅韌的生命力與凝聚力。

她說，特別感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與熱愛台灣的人士慷慨集資與大力協助。正是因為這份對家鄉的愛與團結，才讓台灣的聲音得以在國際舞台上被聽見。

蕭副總統表示，聯合國總辯論將於本週開始，而台灣友邦也在上週聯名致函聯合國秘書長古特雷斯，不僅爲台灣仗義執言，更表達堅定支持台灣國際參與的立場，包括帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、聖露西亞與聖文森及格瑞那丁等9國常任代表，台灣由衷感謝。

她說，感謝台灣堅定的盟友，一同為自由、民主以及維持全球的安全、繁榮、穩定而努力。台灣的聲音，終將被世界聽見。

廣告 紐約 聯合國

相關新聞

承諾跳票！台電林口一號機今日仍未修復 歸隊等明天

台電林口電廠1號機上周故障，經濟部與台電原本都表示，林口1號機將在9月21日完成修復，22日重新併聯發電，緩解台灣供電吃...

副總統感謝北美台商總會集資 台灣廣告登上時代廣場

在聯合國大會召開之際，紐約時代廣場巨型看板亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）廣告，副總統蕭美琴...

承認巴勒斯坦國「台灣被列名」 外交部：現階段無規畫

英國、澳洲、加拿大與葡萄牙等多個美國盟國相繼宣布承認巴勒斯坦國家地位。而巴勒斯坦自治政府在社群照片中，台灣被列為「承認或有意承認巴勒斯坦國的國家」。我外交部表示，我國政府現階段暫無承認巴勒斯坦的規畫，惟將持續關注國際情勢發展，並呼籲巴方在相互尊重的基礎上能與我國進行友好接觸。

興達爆炸初判因未使用正確墊片 台電要求立即檢討

台電興達新2號機日前發生爆炸，事故原因初判是天然氣加熱器管線法蘭因統包聯盟（美商奇異公司、中鼎公司）未使用正確墊片，9日...

世亞盟理事長曾永權： 非政府組織能主動自草根察覺危機及時防範

2025年世盟年會暨第66屆亞盟年會今天在台北舉行，世亞盟中華民國總會理事長曾永權表示，我應當將資源與關注提升至區域性戰...

獨／台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的3件怪事

淡江大橋是世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋、是台灣的驕傲，最近因為中央3件離譜的事，讓一座創意絕美地標的跨海大橋沾上濃濃政...

