世亞盟理事長曾永權： 非政府組織能主動自草根察覺危機及時防範

2025年世盟年會暨第66屆亞盟年會今天在台北舉行，世亞盟中華民國總會理事長曾永權表示，我應當將資源與關注提升至區域性戰爭發生之前，團結與國際多元視角的力量，倡導人權，提供人道援助，推展社區教育與發展，同時，各國應當積極合作，共享願景，尋求與不同國際智庫交流合作，交換國際議題觀點，協同增進建立實質性的關係，促進世界和平。

世盟與亞盟今天聯合舉辦2025年世盟年會暨第66屆亞盟年會，世亞盟年會以「非政府組織(NGO)是促進世界和平的催化劑」為主題，邀請20個國家，逾40位貴賓、學者及愛好自由民主人士齊聚一堂。

這次世亞盟年會經由會議討論後，綜合聯合國非政府組織裁軍、和平與安全委員會主席納茲、聯合國協會英國分會理事克莉絲汀娜及聯合國全球傳播部全球非政府組織執行委員會主任夸樂斯，以及世亞盟各分會會長及專家學者意見，提出四點建議，一、將資源與關注提升至區域性戰爭發生之前，非政府組織能由草根深處主動察覺衝突危機，向國際社會提出具體建議，及時防範，引起區域性戰爭參考的建議。二、團結與國際多元視角的力量，建立一個國際性的社群，包括不同信仰意見領袖與多元的NGO，彼此交流意見與作法，向國際機構提出具體報告，以產生實質的影響力。三、倡導人權，提供人道援助，推展社區教育與發展，保護人類的基本權利與尊嚴，透過組織培訓，授予人們知識與技能，面對災難發生時，提供緊急協助，重建社區度過難關。

四、呼籲合作，共享願景，尋求與不同國際智庫的交流合作，交換國際議題、觀點，協同增進建立實質性的關係，促進世界和平。