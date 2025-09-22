立委民團盼守護台灣茶 籲暫緩名間焚化爐環評

民進黨立委羅美玲等人與民間團體今天質疑，南投縣政府規劃在產茶重鎮名間鄉設置垃圾焚化爐，但焚化過程可能產生污染，呼籲縣府暫緩環評，待在地民眾充分表達意見且蒐集更多專業意見後，再進一步評估設置適當性。

對此，南投縣政府環境保護局長李易書表示，縣府將依法明天辦環境影響評估審查會議，也規劃25日開促參案BOT公聽會；縣府擇定名間鄉為最優場址環評，後續第2階環評審查程序將導入健康風險評估，一定經相關法定程序，評估適合後才開發。

李易書說，縣府已完成試驗，透過科學數據顯示焚化廠所排放污染物未顯著影響茶葉生長、氣味，相較垃圾掩埋場如果發生大火產生的污染，焚化廠為可管控，可將污染降到最少，讓南投民眾能享受更好空氣品質。

羅美玲、南投縣名間鄉長陳翰立、南投縣議員沈夙崢、名間鄉反焚化爐自救會代表陳秋娟、看守台灣協會秘書長謝和霖今天在立法院召開「守護台灣茶，名間焚化爐暫緩環評」記者會，提出相關主張。

羅美玲說，名間鄉為台灣重要茶區，茶園面積逾2000公頃，所產茶葉長年支撐國內手搖飲基底茶供應，然而垃圾焚化過程可能產生的空氣污染與落塵、污水、底渣與飛灰等風險，是否影響在地空氣、水源與土壤，進而衝擊茶葉與其他農產品的品質與產量。

羅美玲表示，建議農業部與環境部針對焚化設施對自然資源與茶產業的衝擊等，提出完整分析與配套，盡力降低潛在危害。

羅美玲認為，南投雖長期面臨垃圾去化壓力，但任何方案都必須在充分溝通與嚴謹評估下推進，縣府規劃23日召開環評審查，但在人民的聲音還未完全表達、疑慮尚未釐清等狀況下，呼籲縣府暫緩環評。

陳翰立表示，呼籲農業部儘速啟動完整的茶產業經濟衝擊評估，並將農民生計與產業風險納入政策考量，避免讓茶鄉成為錯誤選址的犧牲者。

民間團體提出聯合聲明稿表示，南投縣政府強行促參焚化爐，不顧程序正義與公共利益，環評審查也限縮公民參與，選址與用地取得也未顧及正當法律程序等。

受邀出席記者會的農業部資源永續利用司長莊老達說，因涉及生態議題，農業部會參與環評，二階環評時農業部也有代表擔任環評委員。預定選址的地點為特定農業區，要進行農業用地變更，南投縣政府要有充足理由敘明其合理性、必要性及不可替代性等，然後報農業部審查。