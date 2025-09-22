獨／台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的3件怪事

淡江大橋是世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋、是台灣的驕傲，最近因為中央3件離譜的事，讓一座創意絕美地標的跨海大橋沾上濃濃政治味。

第1件是通車時間。今年3月，立法院交通委員會考察淡江大橋工程，當時工程進度，淡水端橋面板已閉合，預計7月主橋塔完工、9月八里端橋面板閉合，公路局向立委表示，目標明年3月通車。

今年6月，經費負擔3分之1的新北市長侯友宜視察工程表示，淡江大橋主橋段預計7月完成，今年底順利完工、明年3月通車。市府在平面道路銜接八里跟淡水兩端，會做微型轉運站以及沙崙路中正路後段拓寬，讓微型轉運站能夠直接到桃園機場，也可以搭快速公車直接到板橋。

新北市知情人士說，一直到8月，公路局給的通車時間仍是明年3月。不料事隔1個月，賴清德總統出席淡江大橋合龍典禮致詞指出時，未來淡江大橋在啟用後，回國時映入眼簾將是淡江大橋，這座橋未來勢必成為台灣在國際上的地標。交通部長陳世凱說，淡江大橋預計明年5月通車，竟「延後」2個月。

由於5月是賴總統就職2年的月，5月也是2026選舉倒數6個月，引發外界質疑交通部有「做球」給賴總統兼執政黨主席之嫌。

第2件商標註冊爭議。9月27日淡水年度大戲「淡水藝術嘉年華」本來文宣上面有「淡江大橋」4字，區公所基於和公路局合作關係，去函告知，竟被公路局以「申請商標註冊中，刪除淡江大橋文字，避免衍生相關爭議」，才發現早在今年2月，公路局就已申請文字註冊。

新北市政府指出，如果交通部申請註冊核准通過，包括涵蓋第貼紙、文具、皮革、箱包、紙杯、器具、拼圖玩具、組合玩具等周邊商品類別都將納入保護。

侯友宜日前強烈回擊，新北市一定會保留異議態度，淡江大橋不只是新北的地標，也是台灣的地標，地標所有權利不是單一個部會所擁有的。

另一方面，927的「淡水藝術嘉年華」文宣也玩「諧音梗」，用「走著橋」規避淡江大橋，暗諷喻要跟公路局「走著瞧」。