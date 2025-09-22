快訊

民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

獨／台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的3件怪事

聯合報／ 記者林新輝／台北即時報導
淡江大橋合龍典禮出現「歡迎最親民的賴總統視察」，後來才知道儀式是由承包商主導。圖／新北市政府提供
淡江大橋合龍典禮出現「歡迎最親民的賴總統視察」，後來才知道儀式是由承包商主導。圖／新北市政府提供

淡江大橋是世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋、是台灣的驕傲，最近因為中央3件離譜的事，讓一座創意絕美地標的跨海大橋沾上濃濃政治味。

第1件是通車時間。今年3月，立法院交通委員會考察淡江大橋工程，當時工程進度，淡水端橋面板已閉合，預計7月主橋塔完工、9月八里端橋面板閉合，公路局向立委表示，目標明年3月通車。

今年6月，經費負擔3分之1的新北市長侯友宜視察工程表示，淡江大橋主橋段預計7月完成，今年底順利完工、明年3月通車。市府在平面道路銜接八里跟淡水兩端，會做微型轉運站以及沙崙路中正路後段拓寬，讓微型轉運站能夠直接到桃園機場，也可以搭快速公車直接到板橋。

新北市知情人士說，一直到8月，公路局給的通車時間仍是明年3月。不料事隔1個月，賴清德總統出席淡江大橋合龍典禮致詞指出時，未來淡江大橋在啟用後，回國時映入眼簾將是淡江大橋，這座橋未來勢必成為台灣在國際上的地標。交通部長陳世凱說，淡江大橋預計明年5月通車，竟「延後」2個月。

由於5月是賴總統就職2年的月，5月也是2026選舉倒數6個月，引發外界質疑交通部有「做球」給賴總統兼執政黨主席之嫌。

第2件商標註冊爭議。9月27日淡水年度大戲「淡水藝術嘉年華」本來文宣上面有「淡江大橋」4字，區公所基於和公路局合作關係，去函告知，竟被公路局以「申請商標註冊中，刪除淡江大橋文字，避免衍生相關爭議」，才發現早在今年2月，公路局就已申請文字註冊。

新北市政府指出，如果交通部申請註冊核准通過，包括涵蓋第貼紙、文具、皮革、箱包、紙杯、器具、拼圖玩具、組合玩具等周邊商品類別都將納入保護。

侯友宜日前強烈回擊，新北市一定會保留異議態度，淡江大橋不只是新北的地標，也是台灣的地標，地標所有權利不是單一個部會所擁有的。

另一方面，927的「淡水藝術嘉年華」文宣也玩「諧音梗」，用「走著橋」規避淡江大橋，暗諷喻要跟公路局「走著瞧」。

第3件就是紅布條爭議，合龍典禮竟出現「歡迎最親民的賴總統視察」，後來才知這麼重要的儀式是由承包商主導，不但決定匆忙、過程異常保密，被酸是「台版的連爺爺」。

新北市927的「淡水藝術嘉年華」文宣玩「諧音梗」，用「走著橋」規避淡江大橋。圖／新北市政府提供
新北市927的「淡水藝術嘉年華」文宣玩「諧音梗」，用「走著橋」規避淡江大橋。圖／新北市政府提供

淡水 淡江大橋

延伸閱讀

2025八里城市沙雕展 侯友宜加碼延長展期

侯友宜視察八里沙雕展 宣布展期延長至11月2日 加碼沙雕師工作坊

侯友宜：電費應暫緩調漲 避免衝擊庶民生活

民生電價調漲 侯友宜批：中央能源政策不清楚卻只會漲價

相關新聞

獨／台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的3件怪事

淡江大橋是世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋、是台灣的驕傲，最近因為中央3件離譜的事，讓一座創意絕美地標的跨海大橋沾上濃濃政...

歷史上的今天／1957年法前總理皮奈抵台 參訪反共前哨

1957年9月22日，法國前任總理、時任國會議員皮奈，應當時外交部長葉公超邀請，上午8時偕秘書夏拉斯由東京乘民航班機抵台，進行一周的訪問。這拉堅決反共的法國政壇領袖下機後對記者強調說：「世界和平與均衡，有賴於愛好自由國家的堅強團結，我們負有責任使此項團結更加堅強」，他並推崇「中華民國和人民的勇敢與熱愛自由」，他說：他此次來華主要目的，就是基於此項理念與我政府首長及民間領袖就增進彼此間之友誼與合作交換意見。

星期評論／台電紙上監造文化 因1個墊片破功

高雄興達電廠新2號燃氣機組爆炸案調查結果出爐，肇因指向承攬商更換法蘭墊片時發生疏失，台電自承過去都仰賴書面文件審查、缺乏...

聯合報一周大事9/14~9/20

國內

龍應台駁「中共同路人」：和平不是投降 而是建構韌性

龍應台基金會今天在台北舉行「2025台北國際和平論壇」，基金會董事長龍應台先前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引...

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。