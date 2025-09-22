快訊

星期評論／台電紙上監造文化 因1個墊片破功

聯合報／ 本報記者郭韋綺王昭月
高雄市消防局九月十七日火場調查時，法蘭撐開後，確認已無墊片殘留。圖／台電提供
高雄市消防局九月十七日火場調查時，法蘭撐開後，確認已無墊片殘留。圖／台電提供

高雄興達電廠新2號燃氣機組爆炸案調查結果出爐，肇因指向承攬商更換法蘭墊片時發生疏失，台電自承過去都仰賴書面文件審查、缺乏現場驗證，結果「1個墊片」出包就引發大爆炸。電廠安全把關流於形式，影響的是居民安全、甚者全台電網穩定。

據台電作業流程，燃氣機組進行水壓測試時會先使用臨時墊片，測試完成後須更換為正規的金屬墊片，不料這個至為關鍵的環節，台電只作文件審查，無派員慎重監工，紙上作業的監造文化，導致安全防線形同虛設，令人瞠目結舌，荒謬至極。

燃氣機組更換法蘭金屬墊片，主要在密封管路，防範發電過程天燃氣有一絲洩漏的可能，造成安全疑慮，而台電卻只讓承攬商領料自行安裝，沒派人到場監看把關，根本無從得知到底有沒有安裝或正確安裝，或被安裝上低劣次級品，買貨而不驗貨，豈是買賣的道理？

更離譜的是，這個被輕忽的驗證程序，竟只在紙上完成，直到發生爆炸事故才「爆雷」。台灣正推動能源轉型，燃煤發電機組逐步退場，燃氣機組將扮演未來主力，意將來更多新建燃氣機組上線，興達電廠的事故是一記警鐘，台電若未正視制度面漏洞，只會把風險延伸到下座電廠。

興達電廠爆炸事故發生後，台電雖表態「虛心檢討」、「亡羊捕牢」，其實都於事無補，事前的安全把關才是正辦，否則1片薄薄的墊片融損破功，燒毀的不只是1具機組，1座電廠，還有全民託付的用電安全。

這起爆炸案表面上只是小零件出包，卻爆出台電長年監造文化的大隱憂，而興達電廠「消失的墊片」若只是冰山一角，那麼其他電廠是否也存在相同的疏漏？機具是否做足防呆機制？台電有必要全面盤點。

台灣用電愈來愈吃緊，1座電廠出狀況，電力調度幾乎全台連動，安全監造若只流於紙上作業，再大的電網投資都將功虧一簣，代價卻由全民共同承擔。

