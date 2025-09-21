快訊

聯合報／ 本報訊
民眾黨前主席柯文哲（中）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲（中）。圖／聯合報系資料照片

國內

15日：民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保裁定被撤銷，台北地方法院重開羈押庭，北院最後維持柯文哲原七千萬元交保裁定。

17日：行政院會通過「好孕三方案」，其中生育給付提高至每胎十萬元，試管嬰兒療程、醫療性凍卵補助也加碼，明年元旦上路。

19日：經濟部召開電價審議委員會，拍板產業電價不調整，但民生電價調漲百分之三點一二，十月一日起調漲。

國外

18日：美國時代雜誌刊出南韓總統李在明專訪，他表明「會和美國站在一起，但也要處理好與中國的關係，避免與中國發生對抗」。

19日：美國總統川普和大陸國家主席習近平通話，川普在川習通話後於自創社群媒體真實社群寫道，在許多重要議題上取得進展，包括貿易、芬太尼、TikTok協議的批准等。

20日：新加坡總理黃循財接受華爾街日報專訪時，呼籲美國及各方既要遏制中國大陸武力威脅，也應避免台灣單方面追求獨立。

歷史上的今天／1983年搶購南市新興國宅 民眾徹夜排隊

南市新興國宅第二期1410戶，原訂23日公開出售，因有意承購者都想搶到好地段及第一樓層，21日凌晨起就大排長龍，掀起國宅申購的高潮。

聯合報一周大事9/14~9/20

