黑熊學院辦民防演訓 模擬戰災考驗應變能力

中央社／ 台北20日電
黑熊學院20日舉行「藍鵲行動」大型演訓，考驗參與民眾面對戰災模擬情境的應變能力。（黑熊學院提供）中央社
黑熊學院今天舉行「藍鵲行動」大型演訓，考驗戰災模擬中的應變能力，除了大量傷患現場的處置外，還需要應對陌生人騷擾等突發情境。黑熊學院執行長朱福銘表示，不同背景的參加者願意共同投入、彼此支援，就是韌性的具體展現。

黑熊學院發布新聞稿指出，今天在圓山花博公園近郊舉行「藍鵲行動」大型戶外演訓，邀請完成基礎營課程的學員正式「上考場」，驗收個人與團隊在戰災模擬中的應變能力，此次活動共計120位學員參與、分為10隊，參與者在一整日的模擬任務，從裝備檢驗、體力挑戰，到高壓情境下的救護與決策，親身體驗平時難以想像的戰災現場。

針對此次藍鵲行動和先前演訓的差異，黑熊學院指出，除了必經的大量傷患現場，由演員扮演不同嚴重程度的傷者，從骨折、失血到斷肢，現場血漿與破片逼真重現戰地壓力，還加入中暑倒下、裝備損壞與陌生人騷擾等突發情境。

黑熊學院表示，參訓者需要在資訊有限的狀況下快速決策，例如如何利用有限的物資進行急救，以及當陌生人靠近索求援助時，又該如何兼顧安全與人道，這些細節都是天災與戰災下最真實的考驗。

朱福銘表示，黑熊學院提供的是一個實踐與學習的場域，真正讓演訓發揮力量的是每一位願意背上背包、踏出步伐的公民，120位來自不同背景的學員願意共同投入、彼此支援，這就是韌性的具體展現，也是守護家園最真實的力量。

以巴對話在台灣 失去一切的加薩學者向挺巴以人表尊敬

以色列近年進軍以巴勒斯坦居民為主的加薩走廊，龍應台基金會邀請來自以色列的以巴和平教育領袖Roi Silberberg與來...

龍應台駁「中共同路人」：和平不是投降 而是建構韌性

龍應台基金會今天在台北舉行「2025台北國際和平論壇」，基金會董事長龍應台先前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引...

來三峽五寮採筍、登山、溯溪 登山嚮導返鄉推客庄新玩法

就像許多離開逃離家鄉的年輕人，徐孟瑩大學畢業曾進入知名咖啡連鎖企業，本以為會循著體制一路升遷，但她不甘人生侷限於此，更一度遠赴澳洲打工度假，未料一場百年疫情打亂規畫迫使她提前返鄉，回到原點的她，在協助母親打理筍園過程，重新找到人生目標，要把家鄉新北市三峽五寮的山林與文化讓更多人看見。

歷史上的今天／1959年龍山寺觀音安座大典 萬餘信眾祈福

1959年9月20日，台北市名剎龍山寺殿重修竣工，當日凌晨1時舉行觀音佛祖開光點眼大典，觀音佛祖的安座典禮於同日上午6時隆重舉行。大雄寶殿富麗堂皇，殿宇近柱雕龍刻鳳，大殿屋頂繪畫雕刻尤見精巧，殿宇金壁輝煌，雕金砌玉，古色古香，殿前庭柱兩邊刻有「龍象顯功能登忉利天仗佛法無邊普渡眾生歸淨土，山河待匡復滅修羅道願塵勞早悟皈依三寶伏群魔」的對聯。佛像座前置有各界信眾供奉的各式斗燈，美奐美侖。

貝里斯獨立44週年酒會 陳明祺盼台貝關係成合作典範

貝里斯駐台大使館今天舉辦獨立44週年國慶酒會，外交部政務次長陳明祺致詞時表示，台貝共享民主價值，一同面對各項挑戰，持續提...

TASA主任：台灣需有基本通訊韌性 宜速發射低軌衛星

國家太空中心（TASA）主任吳宗信接受法新社訪問時表示，台灣為確保與中國可能爆發衝突期間網路和電話通訊服務不中斷，應盡快...

