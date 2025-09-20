黑熊學院辦民防演訓 模擬戰災考驗應變能力

黑熊學院今天舉行「藍鵲行動」大型演訓，考驗戰災模擬中的應變能力，除了大量傷患現場的處置外，還需要應對陌生人騷擾等突發情境。黑熊學院執行長朱福銘表示，不同背景的參加者願意共同投入、彼此支援，就是韌性的具體展現。

黑熊學院發布新聞稿指出，今天在圓山花博公園近郊舉行「藍鵲行動」大型戶外演訓，邀請完成基礎營課程的學員正式「上考場」，驗收個人與團隊在戰災模擬中的應變能力，此次活動共計120位學員參與、分為10隊，參與者在一整日的模擬任務，從裝備檢驗、體力挑戰，到高壓情境下的救護與決策，親身體驗平時難以想像的戰災現場。

針對此次藍鵲行動和先前演訓的差異，黑熊學院指出，除了必經的大量傷患現場，由演員扮演不同嚴重程度的傷者，從骨折、失血到斷肢，現場血漿與破片逼真重現戰地壓力，還加入中暑倒下、裝備損壞與陌生人騷擾等突發情境。

黑熊學院表示，參訓者需要在資訊有限的狀況下快速決策，例如如何利用有限的物資進行急救，以及當陌生人靠近索求援助時，又該如何兼顧安全與人道，這些細節都是天災與戰災下最真實的考驗。

朱福銘表示，黑熊學院提供的是一個實踐與學習的場域，真正讓演訓發揮力量的是每一位願意背上背包、踏出步伐的公民，120位來自不同背景的學員願意共同投入、彼此支援，這就是韌性的具體展現，也是守護家園最真實的力量。