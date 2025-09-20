國家正常化研討會登場 辜寬敏基金會董事長：期許壯大台灣意識力量

2025國家正常化研討會今天登場，辜寬敏基金會董事長王美琇致詞時表示，希望每個人都能成為民主戰士、發揮影響力，讓台灣意識的力量可以壯大；學者陳方隅認為，台灣國家定位的正名關鍵，首要斷開「一中」鎖鏈。

辜寬敏基金會、永社、台灣教授協會、李登輝基金會、台獨聯盟等多個民間團體今天舉行「2025 國家正常化研討會」，聚焦「節日正常化 誰決定我們紀念什麼？」、「外交正常化 名字錯了！外交怎麼會對」、「空間正常化 走在自由路，不走中正路」等3議題。

王美琇致詞時表示，很多60歲以上的民眾常說「光復後」，這是非常錯誤的觀念，國民黨不是來光復，而是侵占台灣展開威權統治；台灣社會盤踞的種種不正常現象，都是中國國民黨統治所殘留下來的，因此必須把這些不正常告訴社會、年輕世代，共同剷除不正常現象。

王美琇說，中國共產黨已經跟台灣內部勢力結合，目的就是奪權，要鬥垮民進黨、總統賴清德，未來2年多台灣非常危險，希望每個人都要成為民主戰士、發揮影響力，壯大台灣意識的力量。

針對節日正常化議題，政治大學法律學系副教授林佳和表示，藍白今年在立法院修法，將孔子誕辰日、台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日訂為國定假日，但國定假日作為轉型正義一部分，519白色恐怖紀念日卻不見了，台灣存在一個價值極度混亂的「紀念日及節日實施條例」，大家應該深思。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅在外交正常化議題指出，除了盡全力反擊中國的一中框架之外，台灣國家定位的正名，第一步關鍵在於斷開「一中」鎖鏈。

陳方隅表示，中國持續扭曲包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」與「舊金山和約」等二戰時期文件，不過美國在台協會（AIT）強調，北京敘事完全錯誤，上述文件從未決定台灣的最終政治地位，這也是美國政府近年來，首次對台灣政治地位議題清楚表態，顯見反擊中國法律戰的重要性。

至於空間正常化議題，逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華指出，從台灣16處主要火車站走出去，可發現多數道路的命名，顯示台灣還活在歷史記憶中；他認為，應該優先推動改名，但不是中央強迫改名，而是由地方發起，讓與地方較無連結的名詞可以慢慢走入歷史。

劉曜華強調，空間轉型正義若只在道路名稱打轉，將缺乏在地性連結及地方發展願景，最後可能會愈走愈窄，應該是要發現道路名稱的不適性，進而啟動改名作業，過程中以地方大街（Main Street）格局來打造地方主要街道的新名稱，才是空間轉型正義的完整版。