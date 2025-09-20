快訊

男主播爆性騷！華視大動作發聲明調查 他喊冤：我對她是真心讚美

重要性下降？台灣問題在川習通話中消失 學者分析美中各懷鬼胎

鄭麗文颳起一股旋風席捲國民黨員 學者：反映基層政治焦慮

國家正常化研討會登場 辜寬敏基金會董事長：期許壯大台灣意識力量

中央社／ 台北20日電

2025國家正常化研討會今天登場，辜寬敏基金會董事長王美琇致詞時表示，希望每個人都能成為民主戰士、發揮影響力，讓台灣意識的力量可以壯大；學者陳方隅認為，台灣國家定位的正名關鍵，首要斷開「一中」鎖鏈。

辜寬敏基金會、永社、台灣教授協會、李登輝基金會、台獨聯盟等多個民間團體今天舉行「2025 國家正常化研討會」，聚焦「節日正常化 誰決定我們紀念什麼？」、「外交正常化 名字錯了！外交怎麼會對」、「空間正常化 走在自由路，不走中正路」等3議題。

王美琇致詞時表示，很多60歲以上的民眾常說「光復後」，這是非常錯誤的觀念，國民黨不是來光復，而是侵占台灣展開威權統治；台灣社會盤踞的種種不正常現象，都是中國國民黨統治所殘留下來的，因此必須把這些不正常告訴社會、年輕世代，共同剷除不正常現象。

王美琇說，中國共產黨已經跟台灣內部勢力結合，目的就是奪權，要鬥垮民進黨、總統賴清德，未來2年多台灣非常危險，希望每個人都要成為民主戰士、發揮影響力，壯大台灣意識的力量。

針對節日正常化議題，政治大學法律學系副教授林佳和表示，藍白今年在立法院修法，將孔子誕辰日、台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日訂為國定假日，但國定假日作為轉型正義一部分，519白色恐怖紀念日卻不見了，台灣存在一個價值極度混亂的「紀念日及節日實施條例」，大家應該深思。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅在外交正常化議題指出，除了盡全力反擊中國的一中框架之外，台灣國家定位的正名，第一步關鍵在於斷開「一中」鎖鏈。

陳方隅表示，中國持續扭曲包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」與「舊金山和約」等二戰時期文件，不過美國在台協會（AIT）強調，北京敘事完全錯誤，上述文件從未決定台灣的最終政治地位，這也是美國政府近年來，首次對台灣政治地位議題清楚表態，顯見反擊中國法律戰的重要性。

至於空間正常化議題，逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華指出，從台灣16處主要火車站走出去，可發現多數道路的命名，顯示台灣還活在歷史記憶中；他認為，應該優先推動改名，但不是中央強迫改名，而是由地方發起，讓與地方較無連結的名詞可以慢慢走入歷史。

劉曜華強調，空間轉型正義若只在道路名稱打轉，將缺乏在地性連結及地方發展願景，最後可能會愈走愈窄，應該是要發現道路名稱的不適性，進而啟動改名作業，過程中以地方大街（Main Street）格局來打造地方主要街道的新名稱，才是空間轉型正義的完整版。

外交 辜寬敏 轉型正義

延伸閱讀

中國簽證9月30日可線上申請 不適用外交、公務、禮遇簽證

許宇甄：討好美國採購較貴農產品 把人民當「盤仔」

安理會表決解除伊朗制裁未過 傅聰：堅決反對強推快速恢復制裁機制

徐超斌「南迴醫療夢」續章 基金會把健康送到家

相關新聞

以巴對話在台灣 失去一切的加薩學者向挺巴以人表尊敬

以色列近年進軍以巴勒斯坦居民為主的加薩走廊，龍應台基金會邀請來自以色列的以巴和平教育領袖Roi Silberberg與來...

龍應台駁「中共同路人」：和平不是投降 而是建構韌性

龍應台基金會今天在台北舉行「2025台北國際和平論壇」，基金會董事長龍應台先前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引...

來三峽五寮採筍、登山、溯溪 登山嚮導返鄉推客庄新玩法

就像許多離開逃離家鄉的年輕人，徐孟瑩大學畢業曾進入知名咖啡連鎖企業，本以為會循著體制一路升遷，但她不甘人生侷限於此，更一度遠赴澳洲打工度假，未料一場百年疫情打亂規畫迫使她提前返鄉，回到原點的她，在協助母親打理筍園過程，重新找到人生目標，要把家鄉新北市三峽五寮的山林與文化讓更多人看見。

歷史上的今天／1959年龍山寺觀音安座大典 萬餘信眾祈福

1959年9月20日，台北市名剎龍山寺殿重修竣工，當日凌晨1時舉行觀音佛祖開光點眼大典，觀音佛祖的安座典禮於同日上午6時隆重舉行。大雄寶殿富麗堂皇，殿宇近柱雕龍刻鳳，大殿屋頂繪畫雕刻尤見精巧，殿宇金壁輝煌，雕金砌玉，古色古香，殿前庭柱兩邊刻有「龍象顯功能登忉利天仗佛法無邊普渡眾生歸淨土，山河待匡復滅修羅道願塵勞早悟皈依三寶伏群魔」的對聯。佛像座前置有各界信眾供奉的各式斗燈，美奐美侖。

貝里斯獨立44週年酒會 陳明祺盼台貝關係成合作典範

貝里斯駐台大使館今天舉辦獨立44週年國慶酒會，外交部政務次長陳明祺致詞時表示，台貝共享民主價值，一同面對各項挑戰，持續提...

TASA主任：台灣需有基本通訊韌性 宜速發射低軌衛星

國家太空中心（TASA）主任吳宗信接受法新社訪問時表示，台灣為確保與中國可能爆發衝突期間網路和電話通訊服務不中斷，應盡快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。