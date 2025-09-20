立院響應古蹟日開放參觀 人數破歷年紀錄

立法院響應全國古蹟日，今天開放民眾入院參選，立法院表示，今天參觀人數經統計共8024人，相較於去年1011人增加7013位，破歷年紀錄。將持續透過各種方式讓民眾體驗國會的議事運作，了解立法院對於台灣民主政治發展的關鍵角色。

立法院今天發布新聞稿指出，立法院響應每年9月第3個週末舉辦的「全國古蹟日」，今天特別開放民眾入院參觀，邀請大家一同感受立法院的歷史文化魅力。現場安排豐富的主題導覽、親子手作活動，讓大、小朋友不僅了解議事運作，也對立法院的古蹟風華留下深刻的印象。

立法院表示，本次活動延續廣受好評的議場開放及院區古蹟介紹外，簡報室每小時輪播立法院簡介、古蹟建築之美及兒童版導覽影片，吸引民眾觀賞；議場內部也有座位標示，藉由議事人員介紹，了解院會進行與分工細節。

立法院指出，立法院是國家最高民意機關，古蹟日活動能拉近國會與民眾的距離，為鼓勵親子共遊，今年特別推出「大手牽小手，國會零距離—咖啡粉創作畫親子手作活動」，現場準備200份精美材料，讓大小朋友在畫布上使用色鉛筆及咖啡粉盡情揮灑創意，完成後將作品放入精美的相框，帶回家留作紀念，記錄這趟充滿溫馨的親子國會之旅。

立法院表示，往年深受民眾喜愛的集章活動，今年也擴大辦理，現場準備400份立法院精美紀念品，民眾參觀完畢後，在議場門口及立法院大門川堂設有紀念章供民眾集章，離開院區前可兌換限量特色紀念品。

立法院指出，因今天民眾參加十分踴躍，現場紀念品增加至1200份，仍於上午10時許即兌換一空，可見本次古蹟日民眾蒞臨的盛況。

立法院表示，本次活動參觀人數經統計共8024人，相較於去年1011人增加7013位民眾，破歷年紀錄。另外同步辦理古蹟日活動的台中立法院民主議政園區，系列活動參觀人數亦達419人。立法院將持續透過各種方式讓民眾體驗國會的議事運作，了解立法院對於台灣民主政治發展的關鍵角色。