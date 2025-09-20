快訊

男主播爆性騷！華視大動作發聲明調查 他喊冤：我對她是真心讚美

重要性下降？台灣問題在川習通話中消失 學者分析美中各懷鬼胎

鄭麗文颳起一股旋風席捲國民黨員 學者：反映基層政治焦慮

立院響應古蹟日開放參觀 人數破歷年紀錄

中央社／ 台北20日電

立法院響應全國古蹟日，今天開放民眾入院參選，立法院表示，今天參觀人數經統計共8024人，相較於去年1011人增加7013位，破歷年紀錄。將持續透過各種方式讓民眾體驗國會的議事運作，了解立法院對於台灣民主政治發展的關鍵角色。

立法院今天發布新聞稿指出，立法院響應每年9月第3個週末舉辦的「全國古蹟日」，今天特別開放民眾入院參觀，邀請大家一同感受立法院的歷史文化魅力。現場安排豐富的主題導覽、親子手作活動，讓大、小朋友不僅了解議事運作，也對立法院的古蹟風華留下深刻的印象。

立法院表示，本次活動延續廣受好評的議場開放及院區古蹟介紹外，簡報室每小時輪播立法院簡介、古蹟建築之美及兒童版導覽影片，吸引民眾觀賞；議場內部也有座位標示，藉由議事人員介紹，了解院會進行與分工細節。

立法院指出，立法院是國家最高民意機關，古蹟日活動能拉近國會與民眾的距離，為鼓勵親子共遊，今年特別推出「大手牽小手，國會零距離—咖啡粉創作畫親子手作活動」，現場準備200份精美材料，讓大小朋友在畫布上使用色鉛筆及咖啡粉盡情揮灑創意，完成後將作品放入精美的相框，帶回家留作紀念，記錄這趟充滿溫馨的親子國會之旅。

立法院表示，往年深受民眾喜愛的集章活動，今年也擴大辦理，現場準備400份立法院精美紀念品，民眾參觀完畢後，在議場門口及立法院大門川堂設有紀念章供民眾集章，離開院區前可兌換限量特色紀念品。

立法院指出，因今天民眾參加十分踴躍，現場紀念品增加至1200份，仍於上午10時許即兌換一空，可見本次古蹟日民眾蒞臨的盛況。

立法院表示，本次活動參觀人數經統計共8024人，相較於去年1011人增加7013位民眾，破歷年紀錄。另外同步辦理古蹟日活動的台中立法院民主議政園區，系列活動參觀人數亦達419人。立法院將持續透過各種方式讓民眾體驗國會的議事運作，了解立法院對於台灣民主政治發展的關鍵角色。

親子 古蹟 立法院

延伸閱讀

告曹興誠求償千萬、讓邱議瑩背前科 羅智強：僅我能電爆他們

立院開議 朝野優先法案PK 外界關注三黨團

政院推20項法案 未列財劃法

要求軍人加薪…賴士葆稱退回總預算案 陳瑞敏：尊重政院預算編制權

相關新聞

以巴對話在台灣 失去一切的加薩學者向挺巴以人表尊敬

以色列近年進軍以巴勒斯坦居民為主的加薩走廊，龍應台基金會邀請來自以色列的以巴和平教育領袖Roi Silberberg與來...

龍應台駁「中共同路人」：和平不是投降 而是建構韌性

龍應台基金會今天在台北舉行「2025台北國際和平論壇」，基金會董事長龍應台先前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引...

來三峽五寮採筍、登山、溯溪 登山嚮導返鄉推客庄新玩法

就像許多離開逃離家鄉的年輕人，徐孟瑩大學畢業曾進入知名咖啡連鎖企業，本以為會循著體制一路升遷，但她不甘人生侷限於此，更一度遠赴澳洲打工度假，未料一場百年疫情打亂規畫迫使她提前返鄉，回到原點的她，在協助母親打理筍園過程，重新找到人生目標，要把家鄉新北市三峽五寮的山林與文化讓更多人看見。

歷史上的今天／1959年龍山寺觀音安座大典 萬餘信眾祈福

1959年9月20日，台北市名剎龍山寺殿重修竣工，當日凌晨1時舉行觀音佛祖開光點眼大典，觀音佛祖的安座典禮於同日上午6時隆重舉行。大雄寶殿富麗堂皇，殿宇近柱雕龍刻鳳，大殿屋頂繪畫雕刻尤見精巧，殿宇金壁輝煌，雕金砌玉，古色古香，殿前庭柱兩邊刻有「龍象顯功能登忉利天仗佛法無邊普渡眾生歸淨土，山河待匡復滅修羅道願塵勞早悟皈依三寶伏群魔」的對聯。佛像座前置有各界信眾供奉的各式斗燈，美奐美侖。

貝里斯獨立44週年酒會 陳明祺盼台貝關係成合作典範

貝里斯駐台大使館今天舉辦獨立44週年國慶酒會，外交部政務次長陳明祺致詞時表示，台貝共享民主價值，一同面對各項挑戰，持續提...

TASA主任：台灣需有基本通訊韌性 宜速發射低軌衛星

國家太空中心（TASA）主任吳宗信接受法新社訪問時表示，台灣為確保與中國可能爆發衝突期間網路和電話通訊服務不中斷，應盡快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。