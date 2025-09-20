全社會應對災害 芬蘭專家：人人都應理解自身角色

快訊

中央社／ 台北20日電

面對災害發生，全社會該如何因應，芬蘭緊急供應局執行部門主任賴何（Aki Laiho）表示，溝通及提高意識至關重要，家家戶戶都應理解自身在全社會防衛韌性的角色，進而照顧好自己。

總統府全社會防衛韌性國際論壇上午舉行主軸一場次，以「民力訓練暨運用」為主題，德國聯邦技術救援署（THW）歐洲民防專家Bert Schinkel-Momsen指出，THW於二次大戰後成立，當時背景是想增強民防力量，至今已有8萬8000名志工、2500名專業人員，只要年滿18歲就可加入，志工經過基本訓練後，會分發到各分支機構服務。

投入社區災害預防工作的基督教芥菜種會全球防救災處副處長吳秉翰觀察，台灣民眾目前需要加強危機意識的提升，他以俄羅斯7月時發生地震進而引發海嘯為例，台灣也有發布海嘯警報，但觀察台灣與日本民眾的避難可發現，「日本往高處跑，台灣往海邊跑」，明顯缺乏危機意識，因此提升民眾危機意識是當務之急，要加強災防訓練並鼓勵投入志工行列。

Bert Schinkel-Momsen提到，當面臨災難或災害發生時，重點不是該由誰來提供幫助或施救，而是要有人願意提供幫助；人們常會思考「我能做得到嗎」，但重點不在於能否做得到，而是要去做。他加入德國聯邦技術救援署後也體認，參加任務到達災區現場時，並沒有辦法預期會發生什麼事情，唯有隨時做好準備。

主軸二場次以「戰略物資盤整暨維生配送」為主題，芬蘭緊急供應局執行部門主任賴何（Aki Laiho）指出，溝通及提高意識至關重要，家家戶戶都應理解自身在全社會防衛韌性的角色，進而照顧好自己。

夏威夷緊急管理署署長巴羅士（James Barros）呼應賴何的觀點表示，挑戰之一是讓全民理解自身在其中的角色，例如對天然災害準備不足的家戶，常會跑去商店採買衛生紙跟米，但真正更需要的是電力和水。

至於台灣會遇到的挑戰，國安會諮詢委員劉得金指出，在應對敵對國家的外部封鎖上，台灣顯得相對脆弱，除了法定的米、油、鹽跟瓦斯等物資，現也留意到像進口的嬰兒奶粉亦需以戰備存糧概念作思考，並鼓勵食品科技廠商研發即食產品（Meal Ready forEat），只要加水就有一餐可維生。

劉得金表示，廣建物資倉庫作法不可行，而是應採用供應鏈、便利商店配送系統，並思考無人機運送。如果每個家庭都有3到5天、甚至7天的存糧，家戶存糧就等於是增強國家的糧食韌性；目前也正規劃建置維生物資智慧管理系統App，今年已開始投入預算，盼明年開始試行。

意識 劉得金 社會防衛韌性

