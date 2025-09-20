愛沙尼亞指俄機侵領空 外交部：不接受破壞和平行為

快訊

中央社／ 台北20日電

愛沙尼亞政府指3架俄羅斯米格-31戰鬥機侵犯其領空，外交部今天表達嚴正關切，強調任何破壞國際秩序、挑釁區域和平的行為均不可接受。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，19日上午發生3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）未經許可侵入愛沙尼亞領空事件，停留將近12分鐘。愛沙尼亞稱此為嚴重挑釁，將援引北大西洋公約第4條，請求盟國展開集體協商。

外交部上午透過新聞稿表示，外交部對此表達嚴正關切。台灣作為國際社會的民主夥伴，堅定支持北大西洋公約組織（NATO）及歐洲友盟捍衛領土完整與區域安全的立場。

外交部強調，任何破壞國際秩序、挑釁區域和平的行為均不可接受。台灣將與民主夥伴團結合作，共同撐起民主保護傘，堅守以法律及規則為基礎的國際秩序，對抗任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。

外交部指出，將持續密切關注情勢發展，並與理念相近國家保持緊密合作，共同守護區域及全球和平穩定。

外交部 俄羅斯 愛沙尼亞

