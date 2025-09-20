愛沙尼亞指俄機侵領空 外交部：不接受破壞和平行為
愛沙尼亞政府指3架俄羅斯米格-31戰鬥機侵犯其領空，外交部今天表達嚴正關切，強調任何破壞國際秩序、挑釁區域和平的行為均不可接受。
愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，19日上午發生3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）未經許可侵入愛沙尼亞領空事件，停留將近12分鐘。愛沙尼亞稱此為嚴重挑釁，將援引北大西洋公約第4條，請求盟國展開集體協商。
外交部上午透過新聞稿表示，外交部對此表達嚴正關切。台灣作為國際社會的民主夥伴，堅定支持北大西洋公約組織（NATO）及歐洲友盟捍衛領土完整與區域安全的立場。
外交部強調，任何破壞國際秩序、挑釁區域和平的行為均不可接受。台灣將與民主夥伴團結合作，共同撐起民主保護傘，堅守以法律及規則為基礎的國際秩序，對抗任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。
外交部指出，將持續密切關注情勢發展，並與理念相近國家保持緊密合作，共同守護區域及全球和平穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言