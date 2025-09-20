愛沙尼亞指俄機侵領空 外交部：不接受破壞和平行為

就像許多離開逃離家鄉的年輕人，徐孟瑩大學畢業曾進入知名咖啡連鎖企業，本以為會循著體制一路升遷，但她不甘人生侷限於此，更一度遠赴澳洲打工度假，未料一場百年疫情打亂規畫迫使她提前返鄉，回到原點的她，在協助母親打理筍園過程，重新找到人生目標，要把家鄉新北市三峽五寮的山林與文化讓更多人看見。

2025-09-20 08:00