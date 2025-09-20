陳明祺：台灣聖克里斯多福合作成果豐碩 助永續發展

快訊

中央社／ 台北20日電

友邦聖克里斯多福及尼維斯慶祝獨立42週年，外交部政次陳明祺出席慶祝活動時表示，兩國多領域合作成果豐碩，將持續協助克國永續發展；克國駐台大使范東亞則說，兩國攜手朝向「永續島嶼國家」目標前進。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部政務次長陳明祺代表部長林佳龍，於19日下午應邀出席友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府獨立42週年慶祝活動。

陳明祺致詞時表示，他代表政府向克國政府及人民表達誠摯祝賀，兩國建交42年來，在教育、再生能源、資通訊、公衛醫療及對抗氣候變遷等領域均獲致豐碩合作成果，未來台灣將在榮邦計畫架構下，持續協助克國永續發展，共創榮景。

克國駐台大使范東亞（Donya L. Francis）表示，台克兩國共享民主價值，駐台3年期間見證兩國在各領域互動愈加頻繁。克國未來會持續與台灣攜手合作，協助克國朝向總理德魯（Terrance Drew）所提出的「永續島嶼國家」目標前進。

外交部說明，這次慶祝活動特地安排克國傳統歌曲及舞蹈等藝術表演，展現克國文化特色並增進與台灣民眾接觸交流。

外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是台灣在加勒比海的堅定友邦，台灣政府並推動「榮邦計畫」各項合作協助克國國家發展，完全契合德魯「永續島嶼國家」的發展願景，兩國未來將持續在各領域擴大合作，為雙方人民創造繁榮與福祉。

