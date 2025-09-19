快訊

中央社／ 台北19日電
貝里斯駐台大使館19日舉辦獨立44週年國慶酒會，外交部政務次長陳明祺（左）與貝里斯駐台大使梅凱瑟（右）和全場貴賓致意。圖／中央社
貝里斯駐台大使館今天舉辦獨立44週年國慶酒會，外交部政務次長陳明祺致詞時表示，台貝共享民主價值，一同面對各項挑戰，持續提升台貝邦誼，並盼台貝關係成為民主國家之間合作的典範。

貝里斯駐台大使館與中美洲經貿辦事處（CATO）今天晚間在台北寒舍艾麗酒店舉辦貝里斯獨立44週年國慶酒會，美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）等多國駐台使節到場參與。

貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Meighan）致詞表示，今年的貝里斯獨立紀念日主題為「貝里斯@44：同心更強，共創未來」，正好呼應台貝兩國長期以來在民主、自決等共同價值上的連結。

中華民國與貝里斯於1989年建交，梅凱瑟透露，過去36年來，貝里斯與台灣攜手並肩，成為堅定的夥伴與可信賴的朋友，共享和平、進步、自決與追求美好生活的理想，貝里斯對長久的情誼深感驕傲，並由衷感謝台灣多年來展現的善意、慷慨與支持。

梅凱瑟指出，20多年前，透過國合會獎學金來台求學，當時所獲得的不只是學位，更是一段塑造人生觀、拓展視野與加深服務承諾的重要經歷，能夠以貝里斯駐台大使的身分重返，猶如人生的圓滿輪迴、心懷感恩，也將持續回饋惠及兩國的深厚夥伴關係。

陳明祺提到，台貝建交36年以來，在基礎建設、醫療、農業技術與教育文化等領域合作成果豐碩，實質提升兩國人民的福祉，感謝貝里斯長期在國際場合為台灣仗義發聲外，也提到今年兩國交流更趨緊密，不僅有城市首長率團訪台並參與經貿對話，台灣亦開放白蝦等漁產品輸台，為雙邊合作注入新動能。

貝里斯白蝦等水產品自7月底開放輸台且零關稅，貝里斯駐台大使館也在今晚的國慶酒會提供貝里斯龍蝦普切塔、貝里斯生巧克力塔等貝里斯食材所製作的菜餚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貝里斯獨立44週年酒會 陳明祺盼台貝關係成合作典範

